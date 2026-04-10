Роберт Левандовски заминува бесплатно во Милан?

Роберт Левандовски, 37-годишниот полски напаѓач, му е понуден на Милан како засилување за следната сезона. Неговиот договор со Барселона истекува на лето, што значи дека би можел да пристигне на Сан Сиро без обештетување. Во време кога Милан бара силен напаѓач за да ги зголеми своите амбиции, доаѓањето на еден од најдобрите стрелци во неговата генерација претставува примамлива можност, пишува Gazzetta.it.

По Борусија Дортмунд, Баерн и Барселона, Левандовски сака уште еден предизвик во еден од големите европски клубови, а Милан се појавува како привлечна дестинација. Неговите агенти активно истражуваат опции, а Милан, кој сака да се врати на европскиот врв, совршено се вклопува во тие планови.

Полјакот би го решил горливиот проблем со неефикасноста во нападот на третопласираниот тим во Серија А. Оваа сезона тој постигна 12 лигашки голови за Барселона и вкупно 17 во 39 натпревари. Иако неговата возраст е фактор, можноста да се доведе докажан стрелец без надомест за трансфер го прави исклучително интересен на пазарот.

Милан, чиј истакнат играч е Лука Модриќ, не е единствениот клуб заинтересиран за Левандовски, Јувентус исто така е заинтересиран за него веќе долго време. Главната пречка може да биде високата плата, но во Милан сигурно ќе ја направи математиката, според истиот извор.

Левандовски носи гаранција за голови и непроценливо искуство. Тој ја започна својата кариера во Полска, а влезе на големата сцена во 2010 година со Борусија Дортмунд, за која постигна 103 гола. Четири години подоцна, како слободен агент, се пресели во Баерн, каде што целосно експлодираше и постигна 344 гола. Со Баварците ја освои Лигата на шампионите, Европскиот суперкуп и Светското клупско првенство.

Тој постигна 118 гола во Барселона од 2022 година. Тој е трет најдобар стрелец во историјата на Лигата на шампионите, зад Кристијано Роналдо и Лионел Меси. Тој одигра рекордни 165 натпревари за полската репрезентација, постигнувајќи 89 гола. Седум пати беше најдобар стрелец во Бундеслигата, а еднаш во шпанското и полското првенство, како и во Лигата на шампионите. Во својата кариера постигна повеќе од 700 гола.