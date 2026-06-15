Нагелсман прекина прес-конференција поради прашање од 88-годишен новинар

Германскиот селектор Јулијан Нагелсман направи исклучок во пресрет на натпреварот против Курасао на Светското првенство во Хјустон (на кој Германија победи со 7:1) што тренерите обично не го прават. На прес-конференцијата, тој откри дел од почетната постава, но само откако застана за да му посака среќен роденден на човек што седеше меѓу новинарите.

Станува збор за Хартмут Шерцер, легенда на германското спортско новинарство, кој го прослави својот 88 роденден на денот на прес-конференцијата. Шерцер го праша Нагелсман дали младиот дефанзивец на Ајнтрахт, Натаниел Браун, ќе го започне натпреварот против Курасао. „Нормално не сакам да го откривам почетниот состав, тоа е правило. Но, бидејќи е ваш роденден, ќе кажам: да, тој ќе започне и ќе игра на овој прекрасен стадион“, одговори Нагелсман, пренесува Скај спорт.

Шерцер му се заблагодари за одговорот, а потоа Нагелсман доби информација што особено го импресионираше. Ова е 17. Светско првенство за Шерцер како новинар. Првото беше во Чиле во 1962 година. „Седумнаесет Светски првенства, тоа е навистина силно“, рече Нагелсман, кој е на своето прво Светско првенство како тренер. Потоа се пошегува: „Почнав предоцна за тоа“.

🇩🇪 Wunderbare Geste bei der Pressekonferenz vor dem WM-Start gegen Curaçao: Julian Nagelsmann gratuliert Reporter-Legende Hartmut Scherzer, der heute seinen 88. Geburtstag feiert und seine 17. (!) WM als Journalist begleitet. „Trinken Sie heute ein Bierchen“, sagt Nagelsmann.… pic.twitter.com/lGSZ7Gha2Y — Kerry Hau (@kerry_hau) June 14, 2026

„Денес ќе се напиеме малку пиво“, рекол Нагелсман. Шерцер одговорил: „Неее, се фокусирам на утрешниот натпревар!“.

Италијанскиот „Газета дело спорт“ му посвети голем напис на Шерцер, опишувајќи го како човек кој видел речиси сè што може да се види во фудбалот во повеќе од шест децении новинарство. Тој бил на светски првенства на кои настапиле Пеле, Диего Марадона и Лионел Меси, ги следел титулите на Германија во 1974, 1990 и 2014 година, а сега е во Соединетите Држави за уште едно Светско првенство.

„Газета“ пишува дека Шерцер седел во првиот ред на прес-конференцијата во Хјустон, облечен во жолта кошула, фармерки и кафеави мокасини. Кога рече дека сака да му постави прашање на Нагелсман, имаше аплауз од новинарите, селекторите и луѓето во салата.

Шерцер е роден во 1938 година. Како млад човек, вежбал бокс, а веќе како студент почнал да работи во спортската редакција на „Франкфуртер рундшау“. Подоцна работел за Јунајтед прес интернешенел, ја управувал спортската редакција на „Франкфуртер Цајтунг Абендпост/Нахтаусгабе“ и пишувал за бројни германски и европски медиуми.

Неговата кариера не се однесува само на фудбалот. Според „Газета“, тој известувал од 21 Олимписки игри и 33 Тур де Франс, а како боксерски репортер известувал за најголемите имиња во спортот, од Мухамед Али и Џо Фрејзер до Мајк Тајсон и браќата Кличко.

Шерцер со години слуша дека секој голем турнир може да биде негов последен, но тој постојано се враќа. „Газета“ објавува дека дури и на 88-годишна возраст, тој патувал 12 часа со авион за да биде на уште едно Светско првенство. Кога го прашале зошто сè уште го прави тоа, неговиот одговор бил краток. „Страст. Само и исклучиво страст“.

Затоа сцената на прес-конференцијата на Нагелсман станала повеќе од обично најавување на натпреварот. Германскиот селектор не одговорил само на прашањето за составот. За момент, тој ја претворил конференцијата во почит кон човекот кој го поминал животот опкружен со спорт, патувања, стадиони, боксерски рингови и прес-конференции, пренесе „Индекс.хр“.