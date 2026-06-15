УФЦ на тревникот на Белата куќа. Трамп со членови на семејството седеше покрај кафезот

Тревникот на Белата куќа беше домаќин на првиот професионален спортски настан во историјата на претседателската резиденција, спектакл на УФЦ кој привлече илјадници гледачи, и покрај заканата од грмотевици што се надвиснуваше над Вашингтон во текот на целиот ден.

Натпреварувањето започна по почетното одложување предизвикано од временските услови. Додека првите двајца борци одеа кон кафезот, молњите го пробија небото над Белата куќа.

Настанот го отвори американскиот претседател Доналд Трамп, кој, заедно со претседателот на УФЦ, Ден Вајт, пешачеа од Белата куќа до зоната за борба поставена на Јужниот тревник. Во тој момент, воени авиони прелетаа над публиката.

Околу 4.300 гости пристигнаа на настанот по покана, додека уште 85.000 луѓе се собраа во блиската фан зона.

Почетокот на програмата беше одложен за еден час поради временската прогноза, која предвидуваше влажност од повеќе од 70 проценти, температури од околу 27 степени Целзиусови и силни налети на ветер. Првично беше закажано да започне во 20 часот по локално време.

Настанот се одржа на 80-тиот роденден на Доналд Трамп, што се совпадна со Денот на американското знаме, и е дел од прославата на 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави. Публиката му ја отпеа „Среќен роденден“ на претседателот.

Програмата од седум борби беше договорена помеѓу Трамп и неговиот долгогодишен пријател Дана Вајт. Трамп седеше веднаш до кафезот, во друштво на Вајт и членови на неговото семејство. Неговите два сина исто така присуствуваа на настанот. Меѓу гостите беше и директорот на ФБИ, Кеш Пател, кој гласно ги бодреше борците од првите редови.

Борците беа придружувани на сцената од добитници на Медал за чест, највисокото воено одликување на САД, и од службите за итни интервенции. Некои од натпреварувачите забележаа колку е необично да се настапува на такво место. „Ова е неверојатно“, рече бразилскиот борец Диего Лопес, кој стана првиот борец што победи на тревникот на Белата куќа.

УФЦ потроши околу 60 милиони долари за организирање на настанот, вклучувајќи 700.000 долари за реновирање на тревникот по настанот. Истата област е дом и на годишниот лов на велигденски јајца.

Централниот дел на сцената беше масивна метална конструкција наречена „Канџа“, висока 92 стапки и тешка околу 600 тони, која се извишуваше над октагонот и аудиториумот. Вкупно 14 борци се натпреваруваа во седум последователни борби, а најважниот настан на вечерта беше главниот настан помеѓу грузиско-шпанскиот борец во лесна категорија Иља Топурија и Американецот Џастин Гетџи.

Многумина го гледаат УФЦ како најголем победник на вечерта. Појавувањето во Белата куќа е голем маркетиншки успех за спорт кој некогаш го избегнуваа спонзорите и сопствениците на арените, а еден американски сенатор еднаш го нарече „борба со човечки петли“.

Функционерите на администрацијата на Трамп отворено зборуваа за настанот во последните недели. Самиот Трамп го нарече УФЦ „најголемиот спектакл во светот“ и ја спореди изградбата на „Канџата“ со Ајфеловата кула во Париз.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, оваа недела го опиша УФЦ како „олицетворение на меката моќ на Америка“ и најави започнување на јавно-приватно партнерство за користење на организацијата како дипломатска алатка.

Неколку дена пред настанот, беше поднесена тужба за да се обиде да се спречи одржувањето на УФЦ во Белата куќа. Тужбата беше поднесена во име на двајца жители на Вирџинија, ветеран од Виетнамската војна и локален граѓански активист, од адвокати од Проектот за јавен интегритет, кој се претставува како правна иницијатива против корупција од Вашингтон.

Во тужбата се тврди дека настанот бил „длабоко корумпиран“, наведувајќи го наводниот недостаток на потребни одобренија за официјално мерење на тежината во Споменикот на Линколн и личните и деловните врски на Трамп со Дана Вајт и УФЦ.

Во петокот, судот го отфрли барањето за итна забрана за настанот, што Белата куќа го поздрави и ја нарече тужбата „бесмислена“.

Денот во Вашингтон беше екстремно жежок и запурен. Температурите достигнаа 33 степени Целзиусови во текот на попладнето, а метеоролозите предупредија на можноста за грмотевици, удари од гром, обилни дождови и ветрови посилни од 80 километри на час.

Летната влажност во главниот град на САД е позната и по големиот број инсекти, а Weather Channel предупреди дека роеви комарци и муви би можеле да завршат дури и во самиот кафез.