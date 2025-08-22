Ричард Гренел на тајни средби во Црна Гора, се сретнал со премиерот Спаиќ и со Милорад Додик

Специјалниот пратеник на американскиот претседател, Ричард Гренел, се сретнал во Црна Гора на почетокот на август со премиерот Милојко Спаиќ, донеодамнашниот претседателот на Република Српска Милорад Додик, српскиот министер за финансии Синиша Мали и шефот на црногорската владејачка Демократска народна партија (ДНП) Милан Кнежевиќ – дознаваат подгорички „Вијести“ од неколку извори.

Соговорникот, запознаен со содржината на средбата меѓу Спаиќ и Гренел, тврди дека црногорските и американските претставници разговарале за политичката ситуација во Србија, Босна и Херцеговина и Албанија, инвестициите од Соединетите Американски Држави и Европската унија, но дека се осврнале и на политичката ситуација во Црна Гора, иако таа тема, тврди тој, не била од голем интерес за гостинот.

„Гренел му рекол на Спаиќ дека Црна Гора има лош имиџ поради честите промени на владата (по август 2020 година) и дека ова е една од главните забелешки на инвеститорите“, вели изворот на весникот.

На прашањето дали на средбата се разговарало за издавање под закуп на црногорските аеродроми, соговорникот тврди дека Гренел и Спаиќ се осврнале на таа тема.

„Гренел само му ги фалел на Спаиќ аеродромите во Тирана и Белград, велејќи дека тие растат итн., и дека би било добро Црна Гора да има и добри аеродроми. Спаиќ рекол дека Светската банка и ЕУ го следат тендерот (за издавање под закуп на аеродромот, автохтоно) и дека сè оди според процедурите“, додал изворот на „Вијести“.

Кон средината на јули заврши работата на тендерската комисија за доделување концесии на аеродромите, што беше обележано со несогласувања меѓу членовите на комисијата во врска со бодувањето на двајца понудувачи – јужнокорејската државна компанија „Incheon International Airport Corporation“ (IIAC) и луксембуршко-американската „Corporación América Airports“ (CAAP), продолжувањето на роковите за евалуација и обвинувањата за опструкција и „поддршка“ за едниот или другиот понудувач.

Во деловните и владините кругови се шпекулира дека луксембуршко-американската компанија е блиска до компанијата што управува со аеродромот во Тирана, како и до некои американски бизнисмени од опкружувањето на американскиот претседател Доналд Трамп.

Според тврдењата на друг соговорник на редакцијата, министерката за јавни работи Мајда Аџовиќ била со Спаиќ на средбата со Гренел.

Премиерот и владата не одговориле на прашањата на „Вијести“ во врска со средбата. Кога бил прашан за ова, како и за другите негови средби во Црна Гора, не одговорил ниту Гренел.

Според весникот, тој се сретнал со Додик во одморалиштето Портонови во близина на Херцег Нови. Додик пристигнал во Црна Гора со приватен лет и на средбата отишол во друштво на српската членка на Претседателството на БиХ, Жељка Цвијановиќ.

Додик не сакал да зборува за „Вијести“ за деталите од средбата.

„Ако Гренел бил во Црна Гора, и јас бев со него. Тоа е доволно “, рекол тој.

Претседателот на опозициската партија За правда и ред во РС, Небојша Вукановиќ, на почетокот на август објави дека Додик преку Гренел, „кој има добри односи и врски со (српскиот претседател) Александар Вучиќ“, се обидува да остане на власт во тој ентитет Босна и Херцеговина.

„Сепак, сите писма и лобирање, поклонување пред странци, ветувања дека ќе биде добар и послушен, на кои преживеа со децении, не му беа од голема корист бидејќи јасно ги премина сите црвени линии и неговото апсолутистичко владеење заврши, со што, очигледно, не може да се помири…“ оцени Вукановиќ.

Откако Додик беше осуден на почетокот на август на една година затвор (казната беше променета во парична казна) и шестгодишна забрана за вршење јавна функција поради непочитување на одлуките на високиот претставник во Босна и Херцеговина. Централната изборна комисија му го поништи мандатот на претседателот на РС пред четири дена.

Сепак, тој рече дека „заканите со затвор“ нема да го заплашат ниту ќе го отстранат од функцијата.

Кога станува збор за средбата меѓу Гренел и лидерот на ДНП Кнежевиќ, според неофицијалните информации од „Вијести“, на разговорите бил присутен и српскиот министер за финансии Мали.

Тој и Кнежевиќ не одговориле на прашањата на редакцијата во врска со разговорот со претставникот на американскиот претседател.

Гренел неколку пати беше во Белград, каде што одеше во клубови со Синиша Мали.

Медиум близок до ДНП објави дека Кнежевиќ разговарал речиси два часа со Гренел, дека средбата се одржала „во атмосфера на отворен дијалог и размена на мислења“, и дека претседателот на владејачката партија детално го информирал соговорникот за актуелната политичка состојба во Црна Гора – „од односите во владејачкото мнозинство и предизвиците со кои се соочува актуелната влада, до прашања за безбедноста, економијата и позицијата на Црна Гора на меѓународната сцена“.

Гренел се смета за дипломат близок до Трамп. Од крајот на јануари оваа година, тој ја извршува функцијата негов пратеник за специјални мисии, функција што Трамп ја воведе по враќањето во Белата куќа.

Од октомври 2019 до јануари 2021 година, Гренел беше специјален пратеник на Трамп за мировните преговори меѓу Србија и Косово, а од 2018 до 2020 година беше амбасадор на САД во Германија.

Гренел се залагаше за затворање на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка, наведувајќи дека на САД не им требаат државни медиуми платени од американските даночни обврзници, обвинувајќи ги новинарите на тие два весника дека се „екстремно левичарски активисти“.