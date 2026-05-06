Ретроградниот Плутон носи големи промени за четири хороскопски знаци

Денес започнува долг, бавен период на внатрешна трансформација под влијание на ретроградниот Плутон, кој ќе трае до 15 октомври 2026 година. Иако неговото влијание ќе го почувствуваат сите, четири хороскопски знаци можат да очекуваат значајни животни промени во следните шест месеци.

За разлика од побрзите астролошки транзити, влијанието на Плутон се развива постепено и работи под површината, наместо да носи ненадејни надворешни промени. Како што оваа планета навидум се движи ретроградно низ знакот Водолија, нејзината енергија се врти навнатре. Фокусот се префрла од настаните околу вас кон она што се случува во вас. Не станува збор за брзо ресетирање или видлива пресвртница, туку за долгорочен процес, пишуваат астролозите во Collective World.

Плутон владее со темите на моќ, контрола, вистина и преродба, честопати осветлувајќи го она што било скриено, потиснато или избегнато. За време на неговата ретроградна, овие теми стануваат интензивно лични. Моделите на однесување излегуваат на виделина, емоциите се продлабочуваат, а вистините што толку лесно сме ги игнорирале стануваат неизбежни.

Оваа енергија не бара итна акција, туку свест. Не станува збор за промена на нашите животи преку ноќ, туку за разбирање што треба да се промени, така што кога ќе дојде време, промената ќе биде вистинска и трајна.

Што носи ретроградниот Плутон?

Овој период поттикнува отпуштање, или полека ослободување од приврзаностите, идентитетите и шемите што повеќе не ни служат, дури и ако некогаш нè дефинирале. Исто така, нè охрабрува да се соочиме со сопствената сенка, со оние делови од себе што не ги покажуваме, но сега сме подготвени да ги разбереме. Постои пренасочување на моќта и начините на кои ја инвестираме нашата енергија, честопати на места каде што не сме го правеле тоа порано.

Вистината не се открива одеднаш, туку постепено, сè додека повеќе не можеме да ја игнорираме. Сето ова води кон завршетоци и почетоци – затворање на едно поглавје и тивко отворање на друго, што често се случува истовремено, дури и пред да бидеме свесни за тоа.

Четирите знаци што ќе бидат најпогодени

Додека сите ќе ја почувствуваат тежината на ретроградниот Плутон, четири знаци ќе ги доживеат најзначајните промени. Прочитајте понатаму за да откриете дали спаѓате во оваа група и како да се движите низ овој бавен период на трансформација со намера.

Водолија

Плутон моментално се движи низ вашиот знак, правејќи ја оваа трансформација длабоко лична и фокусирана на вашиот идентитет. Тоа не е површна промена, туку промена во самата суштина на тоа кои станувате, како се претставувате себеси и што повеќе не одговара на оваа нова верзија од вас.

Најдобриот начин да работите со оваа енергија е да бидете искрени за тоа што се чувствува надвор од усогласеност, дури и ако е непријатно, и да си дозволите да растете без потреба од непосредна јасност. Понекогаш може да се чувствувате дезориентирани, како да ги надминувате деловите од вашиот живот побрзо отколку што можете да ги замените, но токму во тој меѓупростор се случува вистинската трансформација.

Скорпија

Бидејќи Плутон е вашата владејачка планета, оваа ретроградна активност ја активира вашата природна врска со трансформацијата на подлабоко ниво. Темите за контрола, емоционална длабочина и долгогодишни обрасци може повторно да се појават, не за да ве преоптоварат, туку за да бидете целосно разбрани и ослободени.

Од вас се бара да се вклучите во внатрешната работа во која веќе сте вешти и да си дозволите да ги обработите вашите емоции без да брзате со решение. Понекогаш може да се чувствува интензивно, особено ако старите рани или чувства се вратат во фокусот, но ова е можност да се ослободите од она што повеќе не ви треба, наместо да се држите до него.

Бик

Оваа ретроградна состојба создава тензија со вашиот знак, принудувајќи ве да се ослободите од рутините и шемите што некогаш изгледаа стабилни, но сега станаа ограничувачки. Промената можеби на почетокот не се чувствува доброволна, но создава простор за нешто што е во поголема хармонија со вас.

Можете да работите со оваа енергија така што ќе останете отворени за мали промени во вашите навики, начин на размислување или очекувања, наместо директно да се спротивставувате. Предизвикот лежи во ослободувањето од она што изгледа безбедно и познато, но растот се случува токму кога си дозволувате да го прифатите непознатото.

Лав

Со Плутон во спротивност со вашиот знак, трансформацијата се манифестира најјасно преку вашите врски, јавна видливост и начинот на кој се изразувате. Ова е момент да разгледате каде можеби давате премногу, се воздржувате или премногу се потпирате на надворешна потврда.

Најдобриот начин да го поминете овој период е повторно да се поврзете со себе, да поставите појасни граници и да дозволите вашата самодоверба да дојде одвнатре. Ова понекогаш може да изгледа предизвикувачки, особено ако има тензии во врските или ако се чувствувате погрешно разбрани, но сето ова на крајот ве води кон поавтентичен начин на постоење.

Како со намера да поминете низ ретроградниот Плутон ?

Ретроградниот Плутон не е време за наметнување на промена, туку за разбирање. Колку повеќе забавувате и обрнувате внимание на она што се појавува, толку повеќе јасност ќе добиете за тоа што треба да се промени. Бидете искрени со себе и верувајте на интуицијата кога нешто се чувствува погрешно или не е во ред.

Забележете ги шемите што се повторуваат затоа што она што постојано се враќа бара да се разбере, а не да се игнорира. Ослободете се од контролата секогаш кога можете; не мора сè да се реши веднаш. Создадете простор за размислување, без разлика дали преку водење дневник, медитација или едноставно поминување време во тишина. И најважно од сè, не брзајте со исходот. Ова е долг процес, а не брзо решение.