Редок дијамант вреден 25 милиони долари беше украден во Дубаи, крадецот фатен за еден ден
Полицијата во Дубаи спречи кражба на екстремно редок розов дијамант вреден 25 милиони долари во акцијата „Розов дијамант“, а во исто време, беше осуетен планот на криминалците да го прошверцуваат од земјата.
Оваа акција доведе до апсење на банда која повеќе од една година планирала да го украде реткиот дијамант, сертифициран од водечки институт и со единствена оценка на чистота со само 0,01 процент шанса да пронајде друг сличен.
Шемата на криминалците вклучувала идентификување на сопственикот на дијамантот (златарникот) и негово измамување дека богат купувач е заинтересиран да го купи.
За да воспостават кредибилитет, осомничените се претставувале како милијардери и изнајмувале луксузни автомобили и закажувале состаноци во луксузни хотели, а го убедувале дилерот да го изнесе дијамантот од продавницата.
Dubai Police thwarts an attempted theft of an exceptionally rare pink diamond valued at 25 million US dollars. The group of three individuals of Asian nationality were apprehended within eight hours.@DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/fKNA3cUtZD
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 18, 2025
Според полицијата, трговецот увезувал дијамант од европска земја за да го продаде во Дубаи, а неговите чекори ги следела оваа банда која му го украла дијамантот во хотелот.
Откако беше пријавена кражбата, веднаш беше формирана специјализирана работна група за да ги идентификува и лоцира тројцата осомничени. Тие живееја заедно, но по грабежот се разделија и се преселија на различни локации.
Екипите на полицијата во Дубаи истовремено извршија рации на овие локации, ги уапсија осомничените и го пронајдоа дијамантот пред да ја напушти земјата.
„На мое изненадување, веќе следниот ден се јавија и рекоа дека осомничените се уапсени и дека дијамантот е пронајден“, рече тој.