Рецепт стар 2000 години кој го топи холестеролот – тајната е во овие три состојки

Лукот е познат со векови како природен сојузник за здравјето, но само во комбинација со лимон ја открива својата целосна моќ во борбата против холестеролот. Овој рецепт, кој е стар повеќе од 2000 години, се користи за чистење на крвните садови, зајакнување на имунитетот и подобрување на циркулацијата.

Според истражување објавено во „Natural and Healthy“, лукот содржи аденозин, кој спречува формирање на згрутчување на крвта, додека лимоните се богати со витамин Ц, кој ги штити крвните садови. Заедно, овие две намирници дејствуваат како природен статин, без несакани ефекти.

Состојки:

300 г лук

1 кг лимон со кора

1,5 л вода

Подготовка:

Измелете го лукот и лимонот, додадете ги во врела вода и варете 15 минути. Оставете да се излади и истурете во тегла. Пијте 0,5 дл секое утро на празен стомак во текот на 25 дена. Потоа направете пауза од 10 дена и повторете го циклусот.

Студија од Меѓународното списание за медицински науки потврдува дека консумирањето лук и сок од лимон во текот на осум недели значително го намалува LDL холестеролот и триглицеридите кај луѓе со умерена хиперлипидемија.

Забелешка

Иако рецептот е природен, не треба да се користи како замена за медицинска терапија. Пред да се започне со употреба, задолжителна е консултација со експерт.