Реал Мадрид и Мурињо веќе се во преговори

09/05/2026 14:21

Раководството на Реал Мадрид и тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, веќе се во директни преговори за соработката следната сезона, објавува А Бола.

Португалскиот фудбалски стручњак има уште една година од договорот со Бенфика. Договорот вклучува откупна клаузула од три милиони евра.

Реал Мадрид, под водство на Алваро Арбелоа, е втор во Ла Лига со четири преостанати натпревари, 11 бода зад лидерот Барселона. Реал Мадрид има преостанати натпревари оваа сезона против Барселона, Овиедо, Севиља и Атлетик Билбао.

Мурињо го тренираше Реал Мадрид од 2010 до 2013 година. Во тој период, мадридскиот тим ја освои шпанската лига, купот и Суперкупот. 

