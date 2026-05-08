Реал ги казни Валверде и Чуамени со по 500.000 евра поради физичка пресметка на тренинг

08/05/2026 18:35

Шпанскиот гигант Реал Мадрид ги казни своите фудбалери, Федерико Валверде и Аурелиен Чуамени, со по 500.000 евра поради тепачка за време на тренинг.

Реал ги изрече казните денеска, ден по физичката пресметка меѓу двајцата фудбалери, во која Валверде со повреди на главата бил пренесен во болница.

Клубот објави дека двајцата играчи се извиниле еден на друг, како и на своите соиграчи, по инцидентот.

Валверде и Чуамени се стандардни во средниот ред на Реал Мадрид, а инцидентот привлече големо внимание во шпанските медиуми пред крајот на сезоната во Ла Лига.

На четири кола до крајот на сезоната во шпанскиот првенство, Реал е второпласиран на табелата со 11 бодови помалку од лидерот Барселона, пред неделното „Ел Класико“ на „Камп Ноу“.

Поврзани содржини

Перез се одлучи за новиот тренер на Реал: „Доаѓа единствениот човек што може да ги скроти арогантните ѕвезди“
ФИФА му забрани на „Тиквеш“ да регистрира нови фудбалери, не исполнил финансиски обврски
Шакира ја пее официјалната песна на Светското фудбалско првенство 2026
Петицијата против Мбапе стигна до 47 милиони потписи
(Видео) Отворање на првата сезона на Плазма Спортските игри за млади
Кристал Палас и Рајо Ваљекано ќе се борат за пехарот во Конференциската лига
Астон Вила и Фрајбург во борба за пехарот во Лига Европа
Лејкерси немоќни без Дончиќ

Најчитани