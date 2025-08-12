Разбиена албанската мрежа за трговија со тони кокаин од Јужна Америка до Европа

Специјализираното обвинителство на Албанија (SPAK), во соработка со Европол и други европски полициски служби, разби голема криминална организација одговорна за трговијата со 28 тони кокаин од Јужна Америка во Европа. Приходите од криминалната активност биле перени преку инвестиции во недвижности и хотелскиот сектор во Албанија. Пазарната вредност на запленетите 17 тони се проценува на неколку милијарди евра, што го открива обемот на меѓународната мрежа.

Операцијата е спроведена со активна соработка на Европол, како и судските и полициските власти од Белгија, Франција, Холандија, Германија и Италија. Клучна улога одигра анализата на податоците и примените комуникации од шифрираната платформа SkyECC, која неодамна беше пробиена.

Организацијата дејствувала глобално, во партнерство со друга група, за да го олесни транспортот на пратки до европските пристаништа, по што инвестирала профит во недвижности и бизниси во Албанија и во странство. Мрежата е обвинета дека помеѓу 2020 и 2021 година организирала трговија со 28 тони кокаин, поделени во неколку пратки, испратени од Парагвај до пристаништата Антверпен (Белгија) и Хамбург (Германија). Од нив, запленети се 17 тони, со пазарна вредност од околу 3,5 милијарди евра.

Дрогата била скриена во легален товар – картони со сапун, кутии со боја или индустриски лепак, испратени од Јужна Америка до водечко европско пристаниште. За да се прикрие пакувањето, на врвот се ставени брендови како „Фокс“, „Пума“ и „Си ме руфе“.

Истрагата на СПАК покажува дека групата е управувана од Парагвај, каде што двајца од водачите – браќата Елвис и Ервис Цела – го контролирале целиот сообраќај. Друга водечка фигура, Франк Чопја, е уапсена во Белгија.

Финансиските текови минуваа преку различни шеми – физички трансфер на пари во готово од ЕУ во Албанија преку меѓународни возачи, користејќи го неформалниот систем Хавала и криптовалути.

SPAK воспостави врска помеѓу мрежата и пет компании регистрирани во Дурс, Каваија и Рогожина, вклучувајќи ја и „AMR shpk“, во сопственост на Фадил Бала. Компанијата е сопственик на хотелскиот комплекс Ајман Парк Ризорт во близина на Драч, кој е затворен по наредба на специјализираниот суд. Запленети се двокатна вила во Дерме (проценета на околу 1 милион евра), голем број имоти и парцели во Тирана, како и други комерцијални објекти.

Според кривичното дело, издадени се 16 налози за апсење, девет лица се ставени под судска контрола во Албанија, од кои седум – во притвор, вклучувајќи го и Ервис Чела. Поднесени се нови обвиненија против Франк Чопја (исто така познат како Франк Гергели), кој моментално е притворен во Белгија под обвинение за трговија со дрога и организиран криминал.

Според БИРН, обвинителите Алтин Думани и Владимир Мара ја идентификувале оваа мрежа како „една од најмоќните албански организации во меѓународната трговија со кокаин“, способна да влијае на цената на дрогата на европските пазари и да работи со огромни количини за кратко време. Финансиската моќ, високото ниво на организација и способноста за брзо надоместување на загубите ја разликуваат од останатите криминални групи познати на СПАК.

Оваа акција покажува колку тесно се поврзани трговијата со дрога, перењето пари и економската пенетрација во клучните сектори како што се недвижностите и туризмот во Албанија, и ја нагласува потребата од построги контролни механизми, финансиска транспарентност и борба против корупцијата.