Рама објави извештај: Албанија е на 9-то место во светот по сајбер безбедност

Албанија е рангирана на 9-то место во светот за сајбер безбедност според NCSI 2026 (Национален индекс за сајбер безбедност).

Извештајот го сподели на социјалните мрежи премиерот Еди Рама, кој напиша дека Албанија е позитивно оценета за нејзиниот напредок во зајакнувањето на структурите одговорни за сајбер безбедноста, развојот на национални политики и стратегии.

Додава дека високо е оценета и за подобрувањето на механизмите за координација и одговорот на заканите во дигиталниот простор.

Рангирањето на 9-то место во светот претставува значително подобрување во споредба со претходните години, одразувајќи го постојаното искачување од 54-то место во 2023 година и 15-то место во 2025 година, кон рангирање меѓу најнапредните земји во светот во оваа област.