Рама објави извештај: Албанија е на 9-то место во светот по сајбер безбедност

19/03/2026 19:37

 Албанија е рангирана на 9-то место во светот за сајбер безбедност според NCSI 2026 (Национален индекс за сајбер безбедност).

Извештајот го сподели на социјалните мрежи премиерот Еди Рама, кој напиша дека Албанија е позитивно оценета за нејзиниот напредок во зајакнувањето на структурите одговорни за сајбер безбедноста, развојот на национални политики и стратегии. 

“Албанија е рангирана на 9-то место во светот за сајбер безбедност според NCSI 2026 (Национален индекс за сајбер безбедност). Според извештајот, Албанија е високо оценета за нејзиниот напредок во зајакнувањето на структурите одговорни за сајбер безбедноста, развојот на национални политики и стратегии”, пишува Рама.

Додава дека високо е оценета и за подобрувањето на механизмите за координација и одговорот на заканите во дигиталниот простор.

Рангирањето на 9-то место во светот претставува значително подобрување во споредба со претходните години, одразувајќи го постојаното искачување од 54-то место во 2023 година и 15-то место во 2025 година, кон рангирање меѓу најнапредните земји во светот во оваа област. 

Вучиќ: Од утре дизелот реално ќе чини 250 динари, можеби и повеќе
Во Србија нема појава на птичји грип, соопшти Министерството за земјоделство
Напад на владата на Словенија: Три сомнителни лета на израелски оперативци во Љубљана
Вучиќ на итен состанок поради глобалното зголемување на цените на нафтата
Марта Кос ѝ ја пренесе на Брнабиќ загриженоста на ЕУ за новите судски закони усвоени од парламентот во Белград
Црна Гора го затвори Поглавјето 21 во преговорите со ЕУ
Грција воведува апликација за проверка на возраста при купување алкохол и цигари
Бугарскиот министер за земјоделство се бори против корупцијата преку Фејсбук

