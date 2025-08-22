Првото е-возило што чисти отпадни води и рециклира вода: Може да заштеди до 10 кубни метри вода

Материјалот вшмукан за време на чистењето на отпадните води (мешавина од вода, чакал и талог) се обработува директно во самото возило.

Во Виена се користи електричен камион за чистење на отпадни води кој рециклира вода и ја намалува бучавата. Возилото заштедува до 265 кг CO₂ дневно.

За време на чистењето на канализацијата, тој ги одделува течностите од цврстите остатоци и користи рециклирана вода. Возилото овозможува чистење на тесни улици без дополнително внесување свежа вода од хидрантот.

Првото возило за одржливо чистење на канализација се нарекува E-FLUSH. Камионот се напојува исклучиво со електрична енергија и има електрична правосмукалка со иновативен систем за рециклирање на вода.

„Со возилото E-FLUSH, емисијата на штетни гасови се намалува секој ден и квалитетот на живот се подобрува со намалување на бучавата, а ефикасноста е поголема“, рече градскиот советник за заштита на климата, Јирген Чернохорски.

Она што е посебно кај оваа електрична комбинирана правосмукалка е тоа што материјалот што се вшмукува за време на чистењето на отпадните води (мешавина од вода, чакал и талог) се обработува директно во самото возило.

Течните компоненти се одделуваат од цврстите остатоци и се враќаат во резервоарот за вода, а рециклираната вода потоа се користи повторно за чистење на канализацијата.

„Нема потреба да се зема свежа вода од хидрантот, што заштедува време и ресурси, а ова е голема предност кога станува збор за тесни градски улици“, објаснува директорот на канализацискиот систем на Виена, Андреас Илмер.

Друга предност на електричниот погон е значителното намалување на бучавата, бидејќи нема мотор со внатрешно согорување.

Електричната комбинирана правосмукалка има резервоар за вода со волумен од 2.700 литри и резервоар за талог со волумен од 9.200 литри.

Благодарение на системот за рециклирање на вода, може да се заштедат до 10 кубни метри вода дневно.

Во австриската престолнина, 99,9% од домаќинствата се поврзани со канализациската мрежа на градот, долга 2.500 километри, која продолжува да се шири за 10 километри секоја година.