Првото е-возило што чисти отпадни води и рециклира вода: Може да заштеди до 10 кубни метри вода

22/08/2025 09:48

Материјалот вшмукан за време на чистењето на отпадните води (мешавина од вода, чакал и талог) се обработува директно во самото возило.

Во Виена се користи електричен камион за чистење на отпадни води кој рециклира вода и ја намалува бучавата. Возилото заштедува до 265 кг CO₂ дневно.

За време на чистењето на канализацијата, тој ги одделува течностите од цврстите остатоци и користи рециклирана вода. Возилото овозможува чистење на тесни улици без дополнително внесување свежа вода од хидрантот.

Првото возило за одржливо чистење на канализација се нарекува E-FLUSH. Камионот се напојува исклучиво со електрична енергија и има електрична правосмукалка со иновативен систем за рециклирање на вода.

„Со возилото E-FLUSH, емисијата на штетни гасови се намалува секој ден и квалитетот на живот се подобрува со намалување на бучавата, а ефикасноста е поголема“, рече градскиот советник за заштита на климата, Јирген Чернохорски.

Она што е посебно кај оваа електрична комбинирана правосмукалка е тоа што материјалот што се вшмукува за време на чистењето на отпадните води (мешавина од вода, чакал и талог) се обработува директно во самото возило.

Течните компоненти се одделуваат од цврстите остатоци и се враќаат во резервоарот за вода, а рециклираната вода потоа се користи повторно за чистење на канализацијата.

„Нема потреба да се зема свежа вода од хидрантот, што заштедува време и ресурси, а ова е голема предност кога станува збор за тесни градски улици“, објаснува директорот на канализацискиот систем на Виена, Андреас Илмер.

Друга предност на електричниот погон е значителното намалување на бучавата, бидејќи нема мотор со внатрешно согорување.

Електричната комбинирана правосмукалка има резервоар за вода со волумен од 2.700 литри и резервоар за талог со волумен од 9.200 литри.

Благодарение на системот за рециклирање на вода, може да се заштедат до 10 кубни метри вода дневно.

Во австриската престолнина, 99,9% од домаќинствата се поврзани со канализациската мрежа на градот, долга 2.500 километри, која продолжува да се шири за 10 километри секоја година.

Поврзани содржини

Овие три хороскопски знака ги очекува најсреќниот почеток на есента: Парите ќе им врнат како дожд, а можностите ќе се редат како на лента
Вселенска енергија: Решение за енергетската независност на Европа?
Зошто емоционалната исцрпеност е сè почеста кај децата?
Тајна состојка што ќе го подобри вкусот на секое јадење
(Видео) Мало суштество ги затвора плажите во јужна Шпанија
Како ефикасно да ги отстраните дамките од дезодоранс од вашата облека
21 август во историјата – Украдена е Мона Лиза
Ова е најскапиот одмор во Европа: Рекордно високи цени, лежалките на плажа „огин и пламен“

Најчитани