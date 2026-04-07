Протече транскрипт, Орбан му се лигави на Путин: „На располагање сум, ќе ви помогнам како глушец на лав…“

Унгарскиот премиер Виктор Орбан му вели на Владимир Путин за време на телефонски разговор во октомври дека е подготвен да направи сè за да му помогне на рускиот претседател, вклучително и да помогне во завршувањето на војната во Украина со организирање самит во Будимпешта.

За дополнително да ја нагласи својата порака, Орбан се повика на детска приказна за која рече дека е популарна во Унгарија. Басната на Езоп раскажува за глушец кој ослободува лав фатен во мрежа откако лавот претходно го поштедил глодарот. Забелешката предизвика смеа кај Путин, според транскриптот што го виде Блумберг.

Целосна поддршка за Русија

Односот меѓу владата на Орбан и Кремљ е под сè поголема лупа додека Унгарците се подготвуваат да гласаат на изборите овој викенд, а анкетите покажуваат дека најблискиот сојузник на Путин во Европската унија би можел да загуби по 16 години. Унгарија се спротивставува на помошта за Украина, додека Орбан го претстави украинскиот претседател Володимир Зеленски како непријател на државата.

Краткиот разговор меѓу Орбан и Путин, кој се одржа околу пладне на 17 октомври, а чија содржина е објавена за прв пат, е уште еден доказ што укажува дека поддршката за Русија доаѓа од самиот врв на владата. Двајцата лидери голем дел од разговорот го поминаа изразувајќи благодарност еден кон друг, но и фалејќи го Доналд Трамп.

Денот претходно, двајцата разговараа со американскиот претседател за можен самит во Будимпешта, кој на крајот не се одржа. Трамп го поддржа Орбан, а потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, е во посета на Будимпешта, додека изборната кампања влегува во завршна фаза.

Во разговорот, Орбан го опиша своето пријателство со Путин како пријателство кое станало посилно од нивната прва средба во родниот град на рускиот лидер, Санкт Петербург, во 2009 година. „Колку повеќе пријатели имаме, толку повеќе можности имаме да им се спротивставиме на нашите противници“, рече Орбан, според транскрипт потврден од лице запознаено со разговорот, кое побара да не биде именувано бидејќи контактите се доверливи.

Унгарскиот премиер се пожали дека тој и Путин не можеле редовно да се среќаваат лично како што правеле пред пандемијата на ковид. Потоа Путин го пофали „независниот и флексибилен“ став на Унгарија за војната во Украина. „За нас е несфатливо како таква избалансирана, средна позиција само предизвикува контрааргументи“, рече рускиот претседател, според транскриптот.

Некои европски лидери ја критикуваа Унгарија минатата недела по протечениот разговор меѓу министерот за надворешни работи Петер Сијарто и неговиот руски колега Сергеј Лавров за отстранување на сестрата на руски милијардер од списокот на санкции на Европската унија. Сијарто ја отфрли приказната и рече дека тоа е дело на странски разузнавачки служби кои ги прислушувале неговите разговори и дека не е тајна дека тој е против политиката на санкции на Европската Унија.

Комуникација Лавров-Сијарто

Извештајот е објавен по напис во „Вашингтон пост“, во кој се цитира претставник на европскиот безбедносен сектор кој вели дека Сијарто редовно го информирал Лавров за приватните разговори меѓу министрите за надворешни работи на ЕУ во Брисел. Откритијата за тоа колку Унгарија внимателно ја информира Русија и работи на унапредување на нејзините интереси доаѓаат во клучен момент.

Лидерот на опозицијата, Петер Маѓар, поранешен член на владејачката елита на Унгарија, вети дека ќе ја врати Унгарија во европскиот политички мејнстрим и ќе ја дистанцира од Москва ако победи на изборите в недела. Орбан, од друга страна, ги направи антиукраинските пораки централна тема на својата кампања.

Неговата влада го блокира клучниот заем од 90 милијарди евра за Киев, а минатиот месец властите запленија пари што се транспортираа од Австрија до Украина по копнен пат преку Унгарија. Земјата, исто така, продолжува да увезува руска енергија додека Европската унија постепено го укинува.

Орбан и Путин разговарале и по телефон на 3 март, кога рускиот лидер ја пофалил „принципиелната позиција на Унгарија“ за Украина, според транскриптот од Кремљ. Тие, исто така, размениле мислења за напредокот на договорите постигнати за време на посетата на Орбан на Путин во Москва на 28 ноември. Орбан во тоа време забележа дека тоа е нивниот 14. состанок.

Главната цел на октомврискиот разговор, според транскриптот, била да се разговара за можноста Унгарија да биде домаќин на состанок меѓу САД и Русија, за кој се дискутираше во тоа време. „Орбан изразил подготвеност да ги постави темелите за можен самит Русија-САД во Будимпешта“, соопшти Кремљ во официјално соопштение по разговорот, кој бил воден на унгарски и руски јазик и траел помалку од 15 минути со превод.

Според транскриптот, Путин му објаснил на Орбан како би можел да се одржи состанокот, почнувајќи со можна средба меѓу Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио. Претседателот предложил да се вклучи Сијарто во разговорите, според транскриптот. Средбата Рубио-Лавров на крајот не се одржа.

За Трамп само фалби

Унгарија беше една од ретките, можеби единствената, европска земја што Путин ја сметаше за прифатлива, рече тој, додавајќи дека се согласува со проценката на Трамп дека тоа е соодветна локација бидејќи Орбан е пријател на двајцата претседатели.

Самитот во Будимпешта пропадна затоа што САД и Русија не успеаја да се договорат за максималистичките барања на Москва во врска со Украина. Средбата требаше да следи по средбата на Трамп со Путин во Анкориџ, Алјаска, во август.

И Орбан и Путин го пофалија Трамп. Унгарскиот премиер, кој беше пофален од американската администрација и движењето MAGA, рече дека му се восхитува на американскиот претседател за неговиот деловен пристап. „Како што велат, тој се движи напред како тенк“, рече Путин. „Тој го прави тоа и можете само да бидете задоволни од тоа“, додаде рускиот претседател.

Разговорот Заврши со тоа што двајцата лидери се прашуваа меѓу себе за здравјето. „Вежбам, скијам. Знам дека играш фудбал“, рече рускиот претседател, според транскриптот. „Се обидувам“, одговори Орбан, предизвикувајќи смеа од двајцата. Унгарскиот премиер потоа му се заблагодари на Путин и се збогува на руски, објави Блумберг.