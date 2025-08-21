Просечната нето плата во Хрватска во јуни била 1.444 евра, реално повисока за 5,9 отсто

Просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица во Хрватска изнесуваше 1.444 евра во јуни, што е номинално повисока за 9,8 проценти и реално повисока за 5,9 проценти на годишно ниво, покажуваат податоците на Централниот завод за статистика објавени во среда.

Во споредба со платата за мај оваа година, просечната нето плата за јуни беше номинално пониска за 0,5 проценти и реално пониска за 0,7 проценти.

Највисока просечна месечна нето плата е исплатена во секторот за воздушен транспорт, во износ од 2.279 евра, а најниска во производството на облека, од 926 евра.

Според извештајот, средната нето плата за јуни изнесуваше 1.233 евра, што значи дека половина од вработените имале помалку, а половина повеќе од тој износ. Во споредба со мај оваа година, средната плата во јуни беше за 0,2 проценти пониска и за 11,5 проценти повисока од шестиот месец од претходната година.

Просечната месечна бруто плата по вработен кај правни лица за јуни изнесуваше 2.008 евра, што е номинално пониско за 0,5 проценти и реално пониско за 0,7 проценти во споредба со мај 2025 година.

На годишна основа, просечната бруто плата беше номинално повисока за 10,4 проценти и реално повисока за 6,5 проценти.

Како и кај нето платите, највисоката просечна месечна бруто плата за јуни 2025 година беше во воздухопловниот транспорт, 3.317 евра, а најниската во производството на облека, 1.212 евра.

За периодот од јануари до јуни 2025 година, просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица изнесуваше 1.432 евра, што е номинално повисоко за 10,4 проценти и реално повисоко за 6,7 проценти во споредба со истиот период минатата година.

Во исто време, просечната месечна бруто плата изнесуваше 1.988 евра, што е номинално за 11,2 проценти повисока и реално за 7,4 проценти повисока во споредба со истиот период минатата година.

Во јуни 2025 година, просечно имало 165 платени часови, што е за 5,2 проценти пониско во споредба со мај оваа година.

Најголем број платени часови имало во помошните услужни дејности во рударството (175), а најмал во услугите поврзани со управување и одржување на згради и уредување и одржување на пејзажи (147).

Просечната месечна нето часовна плата за јуни изнесувала 8,45 евра, што е за 4,2 проценти повеќе отколку во мај, а за 5,1 процент повеќе отколку во јуни минатата година, покажуваат податоците на Хрватскиот завод за статистика.