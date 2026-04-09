Променливо облачно време со сончеви периоди за празниците

09/04/2026 12:36
Фото: Б. Грданоски

Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот, соопштија попладнево од Управата за хидрометеоролошки работи.

Како што најавија синоптичарите, утринската температура утре и во сабота наместа ќе се спушти под нула и ќе има појава на утрински мразеви. Ќе дува умерен, повремено засилен, северозападен ветер, поизразен долж Повардарието.

Од сабота се очекува да дува југоисточен ветер што во понеделник и вторник, долж Повардарието ќе достигнува брзина од 60 километри на час. Според најавеното, во петок ноќта кон сабота ќе има услови за слаби врнежи од дожд. Во вторник во западните делови и во среда на повеќе места ќе има локален дожд и појава на грмежи.

Околу 700 ракометари и ракометарки доаѓаат во Скопје на Светско училишно првенство
ПОЦ со бесплатен паркинг за време на Велигденските празници, освен сабота
Министерот за спорт парите ги дели според чудни критериуми – за најуспешните најмалку, вели СДСМ
Која е највисоката плата во Културата? Уставниот суд вели 128.000, а синдикатот тврди 88.900 денари
Зголемен интензитет на сообраќајот викендов – РСБСП со апел!
Младите еколози од ПМФ во борба за зачувување на македонскиот мрморец
Бесплатни WiFi-зони на плоштадот „Филип Втори“ и на скверот „Коцка“ во Автокоманда
Кај матичен лекар може да се пријавите да бидете донор на органи – ќе има и национална листа

