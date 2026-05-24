МОН: Кирил и Методиј оставија траен белег врз духовниот, културниот и образовниот развој на словенските народи

24/05/2026 12:17
Фото: Б. Грданоски

Како мисионери и учители, Кирил и Методиј оставија траен белег врз духовниот, културниот и образовниот развој на словенските народи. Нивното дело и денес нè поттикнува да го чуваме јазичниот и културниот идентитет, но и постојано да вложуваме во знаењето и просветата, пишува во честитката на Министерството за образование и наука по повод Денот на сесловенските просветители.

Продолжувајќи ја нивната мисија, посочуваат од МОН, обврска е да се гради силен образовен систем што ќе создава генерации со знаење, критичко размислување, креативност и чувство на заедништво.

– Да го почитуваме сопственото наследство, но и да бидеме отворени кон другите култури. Да втемелиме општество засновано на доверба, солидарност и соработка – порачуваат од МОН.

Министерството нагласува дека сегашните учители имаат исклучително важна улога – да воспитуваат и образуваат млади луѓе, кои ќе умеат да размислуваат самостојно, да препознаваат вистински вредности и да не подлегнуваат на дезинформации, стереотипи и манипулации.

– Со системска поддршка, квалитетно образование и активна вклученост на родителите, нашите млади можат да израснат во граѓани подготвени да обликуваат подобра иднина за себе и за целата држава – се вели во честитката. 

