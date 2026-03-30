Притвор од 30 дена за синот кој ја уби својата мајка во Росоман

30/03/2026 20:01

Притвор од 30 дена за синот кој ја уби мајката во Росоман, одобрен е вечерва од судија на претходна постапка,  потврдија за МИА од кавадаречкиот суд, откако Обвинителството предложи притвор. 

– Основното јавно обвинителство Кавадарци донесе Наредба за спроведување истражна постапка против 27-годишник од Росоман осомничен за кривично дело – Убиство согласно член 123 став 2 точка 2 од Кривичниот законик, информираа од Обвинителството. 

Притоа појаснија дека осомничениот со умисла, при вршење семејно насилство, ја лишил од живот сопствената мајка. Додеката жената спиела во една од собите, тој ја прободел со кујнски нож во вратот, нанесувајќи и смртоносни повреди.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор за осомничениот. 

