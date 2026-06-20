Прием во Грчката амбасада по повод изведбата на „Кармина Бурана“ во Градски парк

20/06/2026 18:54

 Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова денеска присуствуваше на прием во Грчката амбасада, организиран по повод изведбата на „Кармина Бурана“ од оркестарот на нашата Филхармонија, заедно со музичари од Државниот симфониски оркестар од Солун и Софиската филхармонија.

Во пресрет на вечерашниот концерт, како што објави претседателката на Фејсбук, ја почувствував позитивната енергија и ентузијазмот што ги обединуваат уметниците од трите соседни земји околу едно од највпечатливите дела на класичната музика.

-Особен културен печат на настанот му даде настапот на младите хористки од музичкото училиште во Солун, со извонредната интерптетација на неколку грчки песни. На приемот присуствуваа и млади музичари од Кочани, кои веќе се закитиле со неколку награди за извонредното музицирање. Културната дипломатија е една од највредните инвестиции во добрососедските односи! – посочува во објавата претседателката Сиљановска-Давкова.

Македонската филхармонија, Софиска филхармонија и Државниот симфониски оркестар на Солун вечер од 21 часот во Градскиот парк на концерт насловен „Филхармонија на отворено“ во Скопје ќе настапат со заедничкиот проект – музичко-сценската кантата „Кармина Бурана“ од Карл Орф, која заедно ја изведоа и во Софија и Солун. 

Зошто „Кармина бурана“ на Карл Орф е толку магична?

Концертот од 21 часот е под отворено небо и е бесплатен за посетителите. Ќе го води диригентот Најден Тодоров, а солисти ќе бидат нашата сопранистка Ана Дурловски,  тенорот Николас Спанос од Грција и баритонот Иво Јорданов од Бугарија.

На концертот ќе учествуваат и Националната опера и балет, хорот на Музичкото училиште во Солун и Детскиот хор „Пиколо“.

Поврзани содржини

Љутков утре ќе го гледа изгрејсонцето во Кокино
Славе Ѓорѓо Димоски, Зоран Јакимоски и Јовица Ивановски гостуваат на поетски фестивал во Загреб
Зошто „Кармина бурана“ на Карл Орф е толку магична?
„Кармина бурана“ под отворено небо со Македонската, Софиската и Солунската филхармонија
„Балкански музички плоштад“ со концерти викендов во Охрид
Анимираниот филм „Лефти и Рајти“ доби поддршка од Хрватскиот аудиовизуелен центар
Со изложба на Државниот архив и со концертот „Аманет во свила“ се отвара 47. Скопско лето
Филм на Сорентино ја отвара Неделата на италијански филм во Кинотека

Најчитани