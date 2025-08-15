Претепан опозициски пратеник на протестите во Белград

15/08/2025 10:49

На вчерашниот протест во Белград се случија сериозни инциденти и приведувања на повеќе локации. Меѓу повредените беше и опозицискиот пратеник од Странката на слободата и правдата (ССП), Пеѓа Митровиќ.

Од партијата известија дека Митровиќ бил физички нападнат од страна на лица блиски до владејачката Српска напредна партија, притоа му била скршена главата и претрпел повеќе удари по телото со метална шипка. Во изјавата беше наведено дека тој моментално бил на пат кон болница, а јавноста побара итно расчистување на случајот.

 Митровиќ околу нападот истакна: „Кога власта отворено ангажира насилници што ги напаѓаат мирните граѓани, тоа е вистински крах на државата. Не провоцирав никого, стоев мирно меѓу протестантите, но насилниците имаа јасна задача да нападнат секого поради поголем страв и притисок.“
 

Тој додаде дека бројни присутни биле потешко повредени и порача дека ваквото општество не смее да стане дел од иднината на Србија.

„Ова не смее да биде Србијата на Вучиќ, бидејќи кога диктаторската власт е на крај, се користат најжестоки форми на насилство. Одговорноста мора да се преземе – ни ти, ни твоите групи нема да ја избегнете!“, порача Митровиќ преку Инстаграм.

Тој рече дека е добро, и им се заблагодари на сите што му ја изразија поддршката: „Пораката до сите – посилни сме од мафијата и од режимот“.

