Пресудата е правосилна: Милорад Додик веќе не е претседател на Република Српска

Судот на Босна и Херцеговина во понеделникот ја отфрли жалбата на Милорад Додик против одлуката со која Централната изборна комисија (ЦИК) го разреши од функцијата претседател на Република Српска, со што одлуката стана правно обврзувачка и официјално го остави без мандат.

ЦИК потврди дека Апелацискиот совет на Судот на БиХ ја отфрлил жалбата на адвокатите на Додик бидејќи немало законска основа за неа, со оглед на тоа што Изборниот закон на БиХ предвидува дека секој избран функционер кој конечно е осуден на затворска казна од повеќе од шест месеци автоматски го губи мандатот.

Во јули, Судот на БиХ го осуди Додик на една година затвор за неспроведување на одлуките на високиот претставник на меѓународната заедница, по што ЦИК му го одзеде мандатот што го доби на изборите во октомври 2022 година.

Сега се исполнети условите ЦИК да распише предвремени избори за претседател на РС, кои треба да се одржат во рок од 90 дена.

Пред да биде објавена пресудата на Апелацискиот совет на Судот на БиХ, Додик претходно во текот на денот во Бања Лука изјави дека нема намера да се повлече од функцијата претседател на РС и најави серија референдуми што ќе го започнат процесот на отцепување, односно одвојување на РС од БиХ.

„Се ставам на чело на народното движење за ослободување на РС од БиХ“, рече Додик во понеделникот, повторно заканувајќи се дека нема да дозволи да се отворат избирачки места на територијата на РС за гласање за новиот претседател на ентитетот.

Доколку навистина преземе вакви чекори, Додик повторно ќе ги прекрши законите на БиХ, за што повторно се соочува со затворска казна.

Опозициските партии во РС изразија подготвеност да учествуваат на предвремените избори, а единствениот што се колеба е претседателот на Партијата за демократски напредок (ПДП), Драшко Станивуковиќ, градоначалникот на Бања Лука, за кого аналитичарите тврдат дека всушност е резервен играч на српскиот претседател Александар Вучиќ, кој би сакал да го види како наследник на Додик на чело на РС.