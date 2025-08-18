Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, поднесе оставка
Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, поднесе оставка, иако вели дека останува во тимот, но на друга позиција.
„Останувам во тимот, тука сум, ќе работам некоја друга работа. Сè што сум правел досега, ќе го работам од некоја друга позиција“, рече Вишковиќ.
Тој рече дека поднел оставка со согласност на Милорад Додик.
„Во согласност со претседателот на Републиката, претседателот на НСРС и секако српскиот член на Претседателството на БиХ, решивме да избереме нова Влада“, рече Вишковиќ.
„Никогаш не сум се чувствувал подобро. Ова е денот што го очекував кога бев назначен за премиер на Владата на Република Српска. Морам да ве потсетам дека Уставот на Српска и Законот велат дека кога ја избирате Владата на Српска, имате уставна обврска, а носителот на мандатот може да промени до една третина од Владата за време на мандатот. Двајца министри, на самиот почеток, поднесоа оставки од морални причини“, рече Вишковиќ.