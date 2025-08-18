Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, поднесе оставка 

Најверојатно, нов мандатар би можел да биде Саво Миниќ, актуелниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Српска.

Радован Вишковиќ, кој повеќе не е премиер на РС, има обвинение кое му виси над главата за напад врз уставниот поредок на Босна и Херцеговина.

Пред одлуката со која се потврдува губењето на неговиот мандат и функција, Додик се стреми да ја реконструира владата и да назначи нов претставник на Владата на РС. Неговата цел, тврди опозицијата, е да се обиде да „вбризга свежа крв“, да го поправи оштетениот рејтинг и да ја консолидира власта.