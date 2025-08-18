Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, поднесе оставка 

18/08/2025 13:09

Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, поднесе оставка, иако вели дека останува во тимот, но на друга позиција.

„Останувам во тимот, тука сум, ќе работам некоја друга работа. Сè што сум правел досега, ќе го работам од некоја друга позиција“, рече Вишковиќ.

Тој рече дека поднел оставка со согласност на Милорад Додик.

„Во согласност со претседателот на Републиката, претседателот на НСРС и секако српскиот член на Претседателството на БиХ, решивме да избереме нова Влада“, рече Вишковиќ.

„Никогаш не сум се чувствувал подобро. Ова е денот што го очекував кога бев назначен за премиер на Владата на Република Српска. Морам да ве потсетам дека Уставот на Српска и Законот велат дека кога ја избирате Владата на Српска, имате уставна обврска, а носителот на мандатот може да промени до една третина од Владата за време на мандатот. Двајца министри, на самиот почеток, поднесоа оставки од морални причини“, рече Вишковиќ.

 
Најверојатно, нов мандатар би можел да биде Саво Миниќ, актуелниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Српска.
 
Радован Вишковиќ, кој повеќе не е премиер на РС, има обвинение кое му виси над главата за напад врз уставниот поредок на Босна и Херцеговина.
Пред одлуката со која се потврдува губењето на неговиот мандат и функција, Додик се стреми да ја реконструира владата и да назначи нов претставник на Владата на РС. Неговата цел, тврди опозицијата, е да се обиде да „вбризга свежа крв“, да го поправи оштетениот рејтинг и да ја консолидира власта.
 
Вишковиќ е премиер на РС од 2018 година, а во меѓувреме заврши под санкции на САД поради поткопување на Дејтонскиот мировен договор. Како што објави Министерството за финансии на САД во јули 2023 година, Вишковиќ и неколку други функционери од РС се директно одговорни за поттикнување на усвојување на закон во Народното собрание на Република Српска (РСРС) со кој одлуките на Уставниот суд на Босна и Херцеговина се прогласуваат за неприменливи во РС, со што се попречува и загрозува спроведувањето на Дејтонскиот мировен договор.

Поврзани содржини

Скандалозна изјава на Брнабиќ: „Паѓањето на настрешницата во Нови Сад? Беше планирано!“
Србија од израелска компанија купи системи во вредност од 1,6 милијарди долари
По земјотресот, градат отпорни станови
Маж фрли молотов коктел врз Куќата на цвеќето
Германски реакции: Вучиќ најавува пресметка со демонстрантите
Вучиќ најави „решителни мерки за враќање на мирот и поредокот во Србија“
„Рајанер“ отвора нова база на аеродромот во Тирана со три авиони Боинг 737-800, инвестиција од 300 милиони долари
Во пожарите во Бугарија повредени две лица

Најчитани