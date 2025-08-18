Премиерот на Република Српска кој поднесе оставка е на црната листа на САД

Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ (61), денес поднесе оставка, а досегашниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на РС, Саво Миниќ, се споменува како еден од главните кандидати за негов наследник.

Како што објави Радио Слободна Европа, причините за оставката на Вишковиќ не беа наведени, туку само дека ќе се избере нова Влада на РС.

„Ова е денот што го очекував кога бев назначен за премиер на Република Српска. Ова е и мој придонес кон поширокиот консензус во Република Српска“, рече Вишковиќ на прес-конференцијата, по состанокот во седиштето на претседателот на ентитетот.

Тој додаде дека „останува член на тимот на СНСД“.

Милорад Додик, претседател на СНСД, објави дека Вишковиќ ќе продолжи да работи како директор на Автопатишта на Република Српска.

Вишковиќ е на функцијата премиер на РС од 2018 година.

Тој е под истрага на Обвинителството на БиХ заедно со Додик и претседателот на Народното собрание на РС, Ненад Стевандиќ, поради сомнение дека „извршил напад врз уставниот поредок на БиХ“, бидејќи, како што е наведено, е одговорен за донесување на неколку закони во ентитетскиот парламент, со кои се оспорува надлежноста на одредени полициски и судски државни институции на територијата на РС.

Од јули 2023 година, САД се наоѓа на списокот на санкционирани лица за „закани за Дејтонскиот мировен договор и загрозување на суверенитетот на Босна и Херцеговина“, што вклучува забрана за влез во САД и замрзнување на средства под нивна надлежност.

Министерството за финансии на САД во тоа време објави дека Вишковиќ е еден од лидерите во РС одговорен „за поттикнување на усвојување на закон во Народното собрание на Република Српска со кој одлуките на Уставниот суд на Босна и Херцеговина се прогласуваат за неприменливи во РС, со што се попречува и загрозува спроведувањето на Дејтонскиот мировен договор“.

Од 2006 година до изборот за премиер на Република Српска, бил пратеник во Народното собрание на Република Српска.