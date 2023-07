Предметите и облеката на Роџер Мур како Џејмс Бонд на аукција

Обожавателите на Џејмс Бонд ќе имаат ретка шанса да поседуваат парче од еден легендарен 007.

Роџер Мур, кој почина во 2017 година, го играше измислениот агент на британската тајна служба во седум филмови помеѓу 1973 и 1985 година, почнувајќи од „“Live and Let Die”“ и завршувајќи со „A View to a Kill“, објави „Гардијан“. Тој собра многу сувенири, предмети и облека додека беше во улогата, кои сега треба да се појават на аукција од Bonhams.

На аукцијата ќе се наддава за 180 парчиња , вклучително и смокинг, носен за сцената на Ајфеловата кула во „A View to a Kill“, чија вредност се проценува на 20.000 фунти и 30.000 фунти (26.000-36.000 долари).

Се очекува дека белиот скијачки костум на Мур од истиот филм ќе чини помеѓу 15.000 и 25.000 фунти (19.000-32.000 долари), се вели во соопштението на Бонамс.

Во меѓувреме, пар скии Ламборџини на актерот од 007 се проценети во претпродажба од 500 фунти и 1.000 фунти (642-1.300 долари). Ќе се продава и голема колекција на фотографии и филмски кадри на сер Роџер Мур кој го игра Џејмс Бонд.

Сер Роџер Мур беше вистинска икона на сребрениот екран, најпознат по тоа што го внесе својот природен шарм и умешност во улогата на 007. Бонамс е почестен што ја нуди колекцијата на продажба и ја дава оваа единствена можност за обожавателите на Бонд да бидат поблиску до агентот“, изјави Харви Камел, извршен директор на Bonhams.

Аукцијата ќе се одржи во Лондон на 4 октомври, на 50-годишнината од првото појавување на Мур како Бонд. Дел од приходите ќе бидат наменети за Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ), кој го назначи Мур за амбасадор на добра волја во 1991 година.

Камел изјави за Гардијан: „Продажбата ќе биде од огромен меѓународен интерес: никогаш немало актер од Бонд кој ставил толку многу негови предмети на продажба. Тоа е уникатна позиција “.

Глумењето 007 беше улога за која Мур рече дека позитивно влијаела на неговиот живот. Тој еднаш изјави за Гардијан: „Да се биде вечно познат како Бонд нема негативна страна. Луѓето често ме викаат „г. Бонд’ кога сме надвор и не ми пречи малку. А зошто би?“