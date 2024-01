Повеќе од 32.500 домови без струја по силниот земјотрес во Јапонија, опасност од цунами и во Русија

Повеќе од 32.500 домови во јапонската префектура Ишикава се без струја откако областа денеска беше погодена од силен земјотрес и последователни потреси, соопшти јапонската електродистрибуција.

Издадени се предупредувања за цунами долж крајбрежните региони во западна Јапонија, а луѓето се повикани да се евакуираат по земјотресот со јачина од 7,5 степени.

Во областа на земјотресот има и нуклеарни централи, но јапонската компанија „Кансаи електрик“ соопшти дека се е во ред во работата на нуклеарките.

Метеоролошката управа на Јужна Кореја исто така соопшти ги следи можните промени на нивото на морето во неколку области по должина на нејзиниот источен брег по земјотресот во западна Јапонија.

Aerial footage from the fire that has broken out in Wajima, Japan after today's earthquake: pic.twitter.com/wnds6ZsnIn https://t.co/6DrFe92Mpq

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024