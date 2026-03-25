Повеќе од 12 тони отпад исчистени од депонија во Маџир Маало

Службите на Општина Центар со камиони и механизација исчистија дива депонија во Маџир Маало.

Расчистена е површина од околу 150 квадратни метри, при што се собрани и транспортирани над 12 тони мешан отпад во депонијата „Дрисла“.

Акцијата е дел од пошироките активности на општината за расчистување на диви депонии на повеќе локации на територијата на Центар.

„Нема да дозволиме ниту еден дел од општината да биде запоставен. Континуирано чистиме и интервенираме за подобра јавна хигиена. Но, ова е и заедничка одговорност. Апелирам до граѓаните да ја чуваат животната средина и да не фрлаат отпад на недозволени места“, порача градоначалникот Горан Герасимовски.

Службите на Општина Центар ги повикуваат граѓаните да пријавуваат диви депонии, со цел нивно навремено отстранување и спречување на загадувањето на воздухот, почвата и водата, што директно влијае врз здравјето на жителите.