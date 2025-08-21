Посипете од овој зачин на местото каде што слетуваат гулабите и ќе ги истерате од вашата тераса засекогаш

Присуството на гулаби на терасата може да стане вистинска главоболка. Иако се убави, тие оставаат измет што ги оштетува оградите и тендите, а исто така пренесуваат штетници и болести што претставуваат ризик и за луѓето и за домашните миленици. Сепак, постои трик како еднаш засекогаш да ги избркате гулабите од вашиот дом.

Добрата вест за сите оние кои сакаат да ги елиминираат гулабите од својата тераса без да им наштетат е да користат едноставен трик. Имено, гулабите, како и многу други птици, имаат исклучително развиено чувство за мирис, а еден зачин особено ги мачи.

Видете каде обично слетуваат гулабите – без разлика дали на вашата тераса, тенда или прозорец. Истурете многу бибер на тоа место.

Можете да користите и црвена лута пиперка во прав. Количината треба да биде малку поголема, односно мирисот на зачините треба да биде силен. По неколку дена, мирисот исчезнува, затоа не заборавајте повторно да додадете пиперка или пиперка, особено по дожд или силен ветер.

За уште подобри резултати, не оставајте храна, трошки или стоечка вода што ги привлекува гулабите. Можете исто така да комбинирате пиперка или лута пиперка со други природни средства за одбивање на гулабите, како што се кафе, оцет или есенцијални масла од лимонова трева.

Со овој едноставен трик, можете да уживате во вашата тераса без несакани посетители што летаат и без да мора да правите штета повеќе пати на ден.