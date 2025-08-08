Полната месечина пристигнува утре и носи невидена среќа за 4 знаци: Река од пари ќе им тече во паричниците, а љубовта ќе процвета

Полната Месечина во знакот Водолија ќе го осветли небото на 9 август и ќе им донесе среќа на многумина. Оваа лунарна фаза е исклучително моќна и ќе влијае на целиот хороскоп, но четири знаци треба да обрнат посебно внимание, бидејќи тие се оние кои очекуваат значајни настани што би можеле да им го променат животот и сè да сврти во нивна корист.

Иако ниту еден знак нема да биде поштеден од нејзиното влијание, четири ќе го почувствуваат најмногу – во најпозитивна смисла. Полната месечина ќе се појави на небото на 9 август и ќе предизвика возбуда меѓу ѕвездите, силната лунарна енергија најмногу ќе ги погоди полињата на љубовта и финансиите, а кој ќе има најмногу среќа и зошто, дознајте од нашата астро прогноза!

ЛАВ

Лавовите се управувани од Сонцето и овој хороскопски знак ќе блесне во полн сјај. Ако имавте впечаток дека вашата енергија ослабнала, полната месечина ќе ја подобри ситуацијата – очекувајте бран на сила и висок напон! Полето на љубовта ќе цвета. Некои ќе добијат предлози за брак, некои ќе имаат средба за која долго сонувале, а ќе има и такви кои ќе ја подигнат постоечката врска на повисоко ниво. Исто така, ќе слушнете добри вести поврзани со финансиите.

ДЕВИЦА

Во претходниот период, Девиците поминуваа низ тежок период кој беше преполн со тешки мисли. Но, сега тоа заврши, и полињата на љубовта и финансиите буквално ќе процветаат. Покрај тоа, полната месечина ја враќа рамнотежата и носи поздрав начин на живот. Ќе го осветли вашиот пат, како зрак светлина во целосен мрак. Време е да бидете среќни.

СТРЕЛЕЦ

За знакот управуван од Јупитер, оваа Полна Месечина носи – многу пари. Ако сте размислувале за промена на работата, ќе ви се претстават разни можности за напредување во кариерата. Многумина ќе направат драстични намалувања што ќе им го променат животот во најпозитивна смисла. Оние кои се слободни ќе имаат можност да ја запознаат својата сродна душа, додека зафатените ќе разберат што треба да се направи за да се подобри нивната врска.

ВОДОЛИЈА

За Водолиите, управувани од Сатурн, полната месечина носи и финансиски поттик за кој копнееле во претходните месеци. Време е соништата да се остварат и да чуете добри вести. Напредок во областа на работата, нови потфати, добри резултати исто така ви се насмевнуваат… Да, среќата е на ваша страна и универзумот ве опсипува со благослови.