Полјаците се против испраќање нивни војници во Украина

23/08/2025 13:54

Варшава – Мнозинството од Полјаците се против учеството на нивни војници во мултинационални мировни сили во Украина, покажува анкетата на агенцијата SW Research, пренедува ДПА.

Анкетата, нарачана од полскиот весник „Република“, покажува дека 61,1% од испитаниците се против, 17,3% се за и 21,6% неодлучни за евентуално распоредување полски војници во Украина. 

Мажите се повеќе против отколку жените, а против се и мнозинството од жителите на градовите и помладите луѓе, за разлика од анкетираните во руралните средини и постарите лица кои би поддржале таков чекор.

Во Европа со месеци се води дебата за евентуалното распоредување на мировни сили доколку се договори прекин на огнот во Украина.

Полскиот премиер Доналд Туск ја исклучи можноста од директната воено учество, но понуди логистичка и политичка поддршка.

Полска дели граница со Украина во должина од над 500 километри.

Според агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР, во Полска во јули се регистрирани околу еден милион украински бегалци, веднаш по Германија со 1,2 милиони.

Поврзани содржини

Тексас и Калифорнија отвораат политичка војна во Америка
Министерството за правда на САД објави сведоштва на партнерката на Епштајн, но не и списокот на клиенти
Пред 35 години, браќата Менендез ги убија своите родители во САД. Ќе останат во затвор
Италијански кардинал ги читаше имињата на децата убиени во Газа. Му требаа седум часа
Пет загинати и десетина повредени во автобуска несреќа на автопат во Њујорк
Разрешен шефот на Агенцијата за воено разузнавање на САД
Гислен Максвел за Трамп од кого бара помилување: Тој беше господин во секој поглед
По Вашингтон, Трамп најави распоредување на федералните сили и во Чикаго и Њујорк

Најчитани