Полицијата сурово тепа млади луѓе на протестите во Ваљево

15/08/2025 15:02

 

За време на синоќешниот протест во Ваљево синоќа, граѓаните се судрија со српската полиција, а во таа прилика десетици демонстранти беа повредени и приведени. На социјалните мрежи се проширија видеа од бруталното тепање на млади мажи на улица од страна на полицијата, а на новите можете да слушнат од кои градови и општини дошле полициските единици што ги растеруваа демонстрантите.

Во видео кое кружи на социјалните мрежи, за време на поставувањето на кордонот на полициската бригада во Ваљево, се слуша наредбата на командантот: „Ужице лево, Прибој – Пријеполе центар“, а потоа се движат кон демонстрантите.

И тоа не е единствената таква снимка.

Во текот на ноќта, од Ваљево пристигнаа вознемирувачки видеа од тепање на демонстранти.

На една од снимките може да се слушне што му вели полицаецот на младиот човек што лежи на асфалтот.

„Опозиционер си, нели?“ се слуша како полицаецот го прашува момчето, а потоа го удира со нога во главата.

Од болницата во Ваљево за Н1 изјавија дека во текот на ноќта ситуацијата во таа здравствена установа била „вонредна“.

Околу 60 лица побарале помош по протестот, а четворица од нив биле хоспитализирани.

Како што беше кажано, едно лице било приведено поради хипертензивна криза, другото е на полуинтензивна нега и има повреди на ребрата, станува збор за сериозни повреди, а другите две лица се на хируршкото одделение.

Порталот Н1 неофицијално дознава дека полицијата од тој град уапсила 17 лица, а дека 19 полицајци биле повредени.

Синоќа граѓаните на Ваљево се јавија на повикот на студентите да се соберат на протест наречен „Вечерва пукате по шевовите“.

На видеата објавени на социјалните мрежи, може да се видат униформирани полицајци како брутално користат сила врз граѓаните.

