Полицијата го чекаше познатиот пејач пред неговиот праг: Неговите родители го сместија во психијатриска болница против негова волја

Познатиот грчки пејач бил примен во психијатриска установа откако неговото семејство го пријавило тоа.

Јоргос Мазонакис, кој три децении ја жари и пали“ грчката и европската музичка сцена, заврши во психијатриска установа. Неговите адвокати веднаш поднесоа жалба, а пејачот изјави дека неговата хоспитализација била „принудена“ и дека зад сè стои неговото семејство.

Пејачот кој се појави на сцената уште во 1993 година и направи одлична кариера денес беше уапсен и однесен во психијатриска клиника. Јоргос Мазонакис тврди дека ова е направено без негово знаење и согласност, врз основа на пријавата на семејство со кое долго време не бил во добри односи.

Неговиот адвокат поднесе жалба, но прашањето е дали таа ќе биде прифатена. Мазона го опишува своето искуство како „непријатно изненадување“.

„Моето привремено сместување во јавна психијатриска установа беше извршено без мое знаење и без моја согласност. Одеднаш, утрово, враќајќи се дома од утринското капење, ме пречека непријатно изненадување, имено патролно возило на грчката полиција кое ме замоли да ме префрли во јавна психијатриска установа на преглед, по наредба на обвинителот. Според законот, кога едно или повеќе лица од блиско семејство ќе поднесат барање до обвинителот дека на нивниот роднина му е потребна психијатриска хоспитализација затоа што страда од ментално заболување, тогаш лицето кое го бара тоа наредува привремен преместување на наводниот пациент во јавна психијатриска установа“, рече Мазонакис.

Во 2021 година, познатиот пејач отворено зборуваше со новинарот Андонис Шретер за своето искуство за време на воената служба, кога ги поминал првите денови во 414-та Воена психијатриска болница во Пентели:

„Ме прифаќаат како војник. Се претставувам… Првите девет дена во 414 ги поминав во психијатриската болница во Пентели, каде, разбирате, сите беа во мојата соба. Во тоа време им кажав дека имам тешка агорафобија и она што најмногу ме плашеше беше како ќе се справам со странци наоколу. Им го објаснив тоа. Ме ставија таму за да добијам одложување на воената служба. Приказната не заврши добро, бидејќи не добив одложување и отидов во затвор. Рекоа дека сум добро и дека агорафобијата ќе ми помине. Ми беше тешко во воената психијатриска болница бидејќи немавме вилушки, бев зад решетки, имав одредено време за посети… Не беше најдобро искуство.“

Во последните шест години, Мазонакис е во отворен конфликт со своите родители, опишувајќи го „грчкото семејство како благослов и проклетство“. Преку адвокат, неговите роднини му одзедоа дел од парите што ги заработил пеејќи и инвестирајќи во разни бизниси.