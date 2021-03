Пол Макартни објави книга за готвење по вегетаријанските рецепти на жена му Линда

Англија– Сер Пол Макартни (78) ја почитува љубовта на неговата покојна сопруга Линда кон готвењето без месо со нова книга за готвење.

Поп-легендата, заедно со ќерките Мери, 51 и Стела, 49, ќе ја издадат Linda McCartney’s Family Kitchen: Over 90 Plant-Based Recipes to Save the Planet and Nourish the Soul, книга за готвење во која има колекција од најсаканата Линда, рецепти преомислени за модерниот готвач.

Книгата за готвење, на 29 јуни, ќе ја „ажурира кујната на Линда, повторно измислувајќи ги нејзините најсакани рецепти за готвач од растително потекло, заедно со нивните омилени семејни приказни и рецептите што сега ги јадат дома“, се вели во соопштението за печатот .

Линда, првата сопруга на Пол, која почина во 1998 година од рак, го запозна семејството со вегетаријанска готвење и јадење.

„Оригинална пионерка во храната, Линда веруваше во вкусна, здрава храна без месо и прифаќаше љубезност и сочувство во сè што правеше “, се вели во соопштението за печатот.

Заедно со резамислените рецепти на Линда, готвачот ќе вклучува лични приказни и интимни семејни фотографии опфатени три децении.

„Пред неколку години, пред некој да се разбуди од идејата за прашања поврзани со животната средина и здравјето и благосостојбата на животните, Линда ја разгоруваше патеката со вегетаријанството, им кажуваше на луѓето за тоа и ја промовираше“, рече Пол во соопштението. „Дома, таа би готвела за семејството и овие рецепти сега се ажурирани за модерната публика, така што сите тие сега се здрави и се чудесни.

Во книгата има семејни фотографии и приказни од тие денови, и секако многу одлични здрави рецепти со убав вкус “, додаде тој.

„ Па се надевам дека оваа книга инспирира разговори за одржливоста и за модерното живеење меѓу луѓето, освен што само дава неколку одлични рецепти за јадење “.

Некои од семејните омилени рецепти вклучени во книгата се палачинките на Линда „во американски стил“, ролни од колбаси и пастирска пита.

Пол, Мери и Стела исто така вклучуваат некои од јадењата што најмногу ги прават дома.

Музичарот на „Битлси“ и неговите ќерки ја започнаа кампањата Meat Free Monday во 2009 година и претходно ја објавија книгата „ Meat Free Monday Cookbook “ во 2016 година. (Пипл)