Под европска метропола се наоѓа неверојатен подземен град за 5 милиони луѓе

Под Хелсинки, главниот град на Финска, се наоѓа огромна мрежа од тунели и бункери што се протега на повеќе од 200 километри. Овој подземен град, првично познат како Асематунели, може да обезбеди засолниште за до пет милиони луѓе во вонредни ситуации и вклучува повеќе од 5.000 засолништа и над 50.000 бункери низ целиот град.

Град под град

Комплексот е граден со децении, првенствено во текот на 1960-тите и 1970-тите, со цел заштита на цивилното население. Иако неговата примарна цел била одбрана, денес овој простор функционира како жив подземен град отворен за секојдневна употреба.

Од засолништа до базени и трговски центри

Бројни засолништа се претворени во повеќенаменски простори за културни и спортски активности. Меѓу нив, се издвојува пливачкиот комплекс Итакескус, кој е и најголемиот подземен базен во Европа. Исто така, има спортски арени, лизгалишта за хокеј на мраз, гаражи и трговски центри.

Еден од најпознатите е Камппи, дел од подземниот град кој вклучува продавници, автобуска терминал и паркинг, и е поврзан со пешачки тунели со други трговски центри како што се Форумот и Раутатиентунели.

Готово за 72 часа

Доколку е потребно, јавните бункери можат да се претворат во засолништа во рок од само 72 часа. Повеќето се опремени со армирано-бетонски ѕидови, системи за филтрирање на воздух, залихи од вода и храна и кревети на спрат. Тие исто така имаат осветлување за итни случаи и опрема за комуникација.

Истражување на подземјето на Хелсинки

Пешачката мрежа овозможува лесен пристап до засолништата во секое време. Иако некои бункери се затворени за јавноста, овој шарен подземен свет може да се истражи преку организирани тури. Турите ги организираат Градскиот музеј на Хелсинки и независни водичи, кои им ја објаснуваат историјата и функцијата на мрежата на посетителите, а исто така нудат и обиколка на рудникот Титири.