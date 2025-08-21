Почна спасувањето на политичкиот давеник Додик: По итна постапка се менува Законот за референдум

Утре во 10 часот ќе се одржи посебна седница на Народното собрание на Република Српска, беше одлучено по утринската телефонска седница на Колегиумот на НСРС.

На предложениот дневен ред има четири точки.

– Прифаќање на оставката на премиерот на Република Српска;

– Информација за пресудата на Судот на Босна и Херцеговина изречена за претседателот на Република Српска и одлуката на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина за престанок на мандатот на претседателот на Републиката Милорад Додик и ставот на Народното собрание за идните активности на институциите на Република Српска;

– Предлог на закон за измени на Законот за референдум и граѓанска иницијатива (по итна постапка);

– Разгледување и усвојување на одлуката за распишување референдум во врска со одлуките на Судот на Босна и Херцеговина донесени за претседателот на Република Српска и одлуката на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина за престанок на мандатот на претседателот на Републиката Милорад Додик.

Ова е почеток на политичката амортизација и обидите за спасување на поранешниот претседател на ентитетот РС, Милорад Додик, на кого му беше одземен мандатот со правосилна пресуда на Судот на БиХ.

Владејачката структура во РС одбива да ја прифати пресудата и се подготвува за референдум, кој нема да може ништо да промени во правна смисла, туку ќе му купи на Додик неколку месеци фокус, каде што тој ќе продолжи да се претставува како заштитник на интересите на РС, како жртва и политички маченик.

Во меѓувреме, се очекува Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина да распише предвремени избори за претседател на РС, а владата во тој ентитет најави бојкот, додека опозицијата, со исклучок на неодлучната ПДП, се подготвува да учествува.