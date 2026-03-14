Почина гитаристот на Моторхед, Фил Кемпбел, автор на рифови што го дефинираат металот

Фил Кемпбел, долгогодишен гитарист на Моторхед и еден од клучните автори на препознатливиот звук на бендот, почина на 64-годишна возраст по тешка операција и битка во болница

Рок гитаристот Фил Кемпбел почина на 64-годишна возраст, потврди неговото семејство. Како што наведоа во објава на Фејсбук, тој почина мирно по „долга и храбра битка на интензивна нега“ што следеше по напорна операција.

Роден во Понтиприд, Велс, Кемпбел беше гитарист на Моторхед од 1984 до 2015 година. Бендот се распадна по смртта на фронтменот Леми Килмистер, а Кемпбел стана еден од најпрепознатливите хеви метал гитаристи во повеќе од три децении.

Во емотивна порака, семејството го опиша како „посветен сопруг, прекрасен татко и горд дедо кој со љубов го нарекуваа Бампи“.

„Тој беше длабоко сакан од сите што го познаваа и ќе ни недостига неизмерно“, рекоа тие. „Неговото наследство, музиката и спомените што ги создаде со толку многу луѓе ќе живеат засекогаш.“

Низ децениите, Моторхед станаа еден од највлијателните бендови во историјата на хеви металот, а Кемпбел беше инструментален во создавањето на иконски песни како што е „Ace of Spades“.

По Моторхед

По распадот на бендот, Кемпбел продолжи да свири со својот бенд, во кој беа вклучени и неговите три сина. Неодамна свиреше на распродаден концерт во Центарот за уметности Муни во неговиот роден Понтиприд.

„Во Y Muni, длабоко сме тажни од веста за смртта на Фил Кемпбел“, соопшти центарот. „Фил имаше огромно влијание врз музичката индустрија и ќе биде со задоволство запаметен.“

Голем број музичари, исто така, реагираа на веста за неговата смрт. Германската хеви метал пејачка Доро Пеш призна дека останала без зборови. „Немам зборови. Беше чест да го наречам Фил пријател“, рече таа.