Почина Ана Стразберг, наследничката на имотот на Мерлин Монро

Почина Ана Стразберг, актерка и вдовица на познатиот сопственик на актерско студио Ли Стразберг, кој го наследи најголемиот дел од имотот на Мерлин Монро. Таа имаше 84 години.

Стразберг почина во саботата во Њујорк од природна смрт, изјави за Холивуд Репортер публицист на Театарот и филмскиот институт Ли Стразберг. Таа беше ко-основач на институтот и служеше како уметнички директор и „визионерски лидер“ во најславното актерско студио во Холивуд.

„Ана се погрижи Институтот да стане светилник за аспиранти актери и да остане негуван простор за уметничко истражување и раст“, се вели во соопштението. „Нејзината доживотна посветеност на Методот и непоколебливата посветеност на Институтот оставија неизбришлива трага во светот на актерството и безброј талентирани луѓе кои таа ги инспирираше.

Монро почина на 36-годишна возраст на 4 август 1962 година, а во тестаментот остави 75 отсто од нејзиниот физички имот и правата на ИС на нејзините учители по актерство, легендата на Акторс студиото Ли Стразберг и неговата втора сопруга Пола, која почина во 1966 година. Тој се прежени со Ана една година подоцна.

Со смртта на Ли во февруари 1982 година, Ана го наследи имотот на Монро. Таа ја ангажираше CMG Worldwide да ја претставува покојната актерка, а агенцијата за лиценцирање ќе генерира десетици милиони долари приход и профит од комерцијалните реклами поврзани со Монро. (Други клиенти на CMG ги вклучуваа имотите на Натали Вуд и Џејмс Дин.)

Во 1999 година, Ана го ангажира Кристи да стави на аукција сувенири на Монро, вклучувајќи го и светкатавата наметка во нјуд боја што ја носеше кога му ја отпеа „Среќен роденден“ на претседателот Џон Ф. Кенеди во Медисон Сквер Гарден во мај 1962 година. Фустанот достигна повеќе од 1 милион долари меѓу околу илјада предмети кои генерираа 13,4 милиони долари.

Договорот на CMG со имотот на Монро заврши во 2010 година, а една година подоцна, Ана постигна уште еден договор за лиценцирање, овој во вредност од пријавени 20 до 30 милиони долари, со Authentic Brands Group. Таа продолжи како малцински партнер во заедничкото вложување.

Ана Стразберг е родена како Ана Мизрахи на 16 април 1939 година во Каракас, Венецуела. Таа дојде во САД во 1960 година, работеше за Обединетите нации и се појави во филмот од 1965 година Stay Tuned for Terror и во епизодите од 1966 година на Run for Your Life и The Girl From U.N.C.L.E.

Таа го запозна Ли Стразберг во студиото , а нејзините други заслуги вклучуваат Riot on Sunset Strip (1967) и делови од The Rat Patrol, The Felony Squad и Judd for the Defense.

Меѓу преживеаните се нејзините синови, Дејвид, уметнички директор и извршен директор на институтот Стразберг и Адам; снаите Линдзи и Нора; внуци Гвендолин, Скарлет, Соер, Овен и Ашер; сестрите Викторија и Елена; внук Саша; и кума, актерката Дру Баримор.