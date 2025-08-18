По земјотресот, градат отпорни станови

Речиси 1,3 милиони отпорни живеалишта се изградени во Турција по земјотресот во 1999 година.

По катастрофалниот земјотрес што го погоди регионот Мармара на 17 август 1999 година, активностите за намалување на ризикот од катастрофи и обнова на урбаните средини интензивно се спроведуваат во Турција во текот на изминатите 26 години, објави Министерството за животна средина, урбанизам и климатски промени.

Во координација на министерството и преку Управата за масовно домување (ТОКИ), стотици илјади нови станбени единици се изградени низ целата земја, објавува новинската агенција Анадолу. Како што е наведено, Министерството инвестирало вкупно 6,2 милијарди лири (oоколу 130 милиони евра) во проекти во областа на урбанистичкото планирање и заштитата на животната средина во претходните 23 години.

Според податоците на ТОКИ, низ цела Турција се изградени 1.292.270 станбени единици отпорни на земјотреси, додека 63.596 помошни објекти, како што се училишта, болници и културни центри, се пуштени во употреба, а уште 396.686 станови се во изградба.

Проектите спроведени во ризичните градежни зони вклучуваа милиони станбени единици, а преку разни мерки за поддршка, како што се помош за кирија, купување недвижности, услуги за дизајн и субвенции за камата, се прави напор истовремено да се обезбеди реконструкција на зградите лоцирани во подрачја склони кон земјотреси и да се подобрат стандардите на модерниот урбанизам.

Под координација на Дирекцијата за урбана трансформација, активностите се спроведуваат во 291 ризични зони и 1.063 резервни градежни зони.

Од 2012 година, приближно 2.317.000 станбени единици се вклучени во процесот на урбана трансформација.