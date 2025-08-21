Пиволенд од вечерва во Паркот на Франкофонијата во Скопје со домашни изведувачи

21/08/2025 12:57

Вечерва (21 август) во Паркот на Франкофонијата во Скопје почнува 14-то издание на фестивалот Пиволенд кој ќе трае до 23 август.

Најавени се повеќе од 30 брендови на домашни и странски пива и повеќе од 120 видови ќе бидат достапни за дегустација на манифестацијата. Музичката програма ќе започнува од 18 часот и ќе трае до 2 наутро секој ден.

Вечерва настапуваат диџеј Чарли, „Деј оф“, Бени и „Нон стоп“ и диџеј Галовски.

Утре, (22 август), свој сет ќе има диџеј Вера Јанковиќ, метал бендот „Мамут“, „Паркети“, „Куку леле“ и диџеј Александар Јордановски. На 23 август фестивалот се отвара со млади бендови, па следуваат „Контра план“, панк бендот од Србија „Сикс пак“, Дани Димитровска (фото), „Пауза за ракија“ и диџеј Димитри од Чаир. Покрај пивото, ќе има и штандови за храна.

