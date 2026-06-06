Пит Хегсет: Европа е под инвазија на опасни идеологии од имигрантите

Европа се соочува со „инвазија“ на опасни идеологии што ги носи имиграцијата – изјави денеска во Франција министерот за одбрана на САД, Пит Хегсет, по повод годишнината од „Денот Д“, истоварувањето на сојузничките трупи во Нормандија во 1944 година, што го забрза поразот на нацистичка Германија и крајот на Втората светска војна во Европа.

Тој ги повтори критиките на администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Европа е попречена од слаба одбрана, неможност за справување со имиграцијата, непотребна администрација и „цензура“ на крајнодесничарските и националистичките гласови, што ги спречува да дојдат на власт.

За разлика од 1944 година кога сојузничките сили пристигнуваа на бреговите на Европа, сега „опасни идеологии“ – „чамци и луѓе пристигнуваат на бреговите на Шпанија, Италија, Грција и Бугарија“, рече Хегсет во говорот на Американските гробишта во Нормандија во Колвил-сур-Мер.

„Кога европските престолнини ќе направат нешто во врска со оваа инвазија или е предоцна. Се молам да не е доцна, и верувам дека не е“, рече Хегсет.

Во новата Национална безбедносна стратегија на САД, утврдена кон крајот на минатата година, постои предупредување дека Европа се соочува со „цивилизациско бришење“ и дека мора да „го корегира својот курс за да остане сигурен американски сојузник“.