Пет лица загинаа во пад на два цивилни хеликоптера во Финска

Талин/Хелсинки – Неколку лица загинаа во Финска откако два цивилни хеликоптера со пет патници се судрија во воздух и се урнаа, соопшти полицијата.

Според плановите на летот, едниот од хеликоптерите превезувал две лица, а другиот три.

„Во несреќата загинаа неколку лица. Точниот број на жртви и идентитетот на патниците сè уште се утврдуваат“, соопшти финската полиција.

Меѓутоа, естонската јавна телевизија ERR, пренесена од ДПА, објави дека се верува дека сите пет патници загинале.

Несреќата се случила напладне во југозападна Финска.

Според истражителите, хеликоптерите патувале од естонскиот главен град Талин до финскиот аеродром.

We are following reports of two Robinson R44 helicopters (OE-XOS and ES-ETR) that have collided and crashed over Euran airfield in Finland. Both helicopters were flying together from Tallinn. pic.twitter.com/3STy4XINS5

— Flightradar24 (@flightradar24) May 17, 2025