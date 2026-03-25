Пазарните инспектори изрекоа 83 казни во вредност од 2,5 милиони денари

Во периодот од 16 до 22 март 2026 година, Државниот пазарен инспекторат изврши вкупно 303 надзори низ целата територија на Македонија. При инспекциските контроли издадени се 83 прекршочни платни налози во вкупна вредност од над 2.575.390 денари.

Најмногу прекршочни платни налози се издадени во рамки на Законот за финансиска дисциплина – 57, додека Законот за заштита од пушење бележи 10 прекршочни платни налози, а Законот за угостителска дејност 8. Во рамки на Законот за трговија се издадени 6 казни, додека останатите закони немаат изречени прекршочни платни налози за овој период.

Во текот на надзорите изречени се и 18 опомени, врз основа на кои ќе следат контроли во наредниот период.

Инспекторатот продолжува со континуирани надзори и постапува по пријави од граѓаните и институциите. Граѓаните можат да пријават неправилности на бројот 191 или на официјалната веб-страница www.dpi.gov.mk.