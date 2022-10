Парадизо во Барселона е најдобар бар во светот

Шпанија– Драматичното, слабо осветлено место во Барселона го освои првото место за најдобар бар во светот за 2022 година, врз основа на новото рангирање на најдобрите 50 барови низ светот.

Главната награда оваа година му припадна на Парадизо во Барселона, според 50-те најдобри барови на светот, годишна листа која го слави најдоброто од меѓународната индустрија за пијалоци. Прво објавено во 2009 година, тој обезбедува годишно рангирање на барови за кои гласале 650 експерти за пијалоци од целиот свет.

Лоциран во областа Ел Борн во Барселона, нуди имагинативни коктели и мезиња од бар. Локалот може да се пофали дека нуди „универзум на искушенија“ со „изненадувачки, речиси туѓ амбиент, простор каде што не треба да замислувате, незамисливото е реално, место за уживање без мисла“.

Годинешното издание на 50-те најдобри барови во светот беше претставено во Барселона, Каталонија, Шпанија во вторникот на церемонијата на лично доделување на наградите.

Второто место му припадна на Tayēr + Elementary во Лондон, втора година по ред, а Sips, исто така во Барселона, го зазеде третото место.

САД доминира на листата со осум победи, при што Њујорк зазеде шест места во 2022 година. Флорида и Илиноис беа единствените други држави кои се најдоа на листата каде Кафе Ла Трова во Мајами го освои 21-то место, а Кумико во Чикаго го освои 25-то место.

Лондон беше град со втор најголем број победнички барови (пет), следен од Мексико Сити со четири и Барселона со три.

Други специјални награди ја вклучуваат наградата Ketel One Sustainable Bar Award (Little Red Door во Париз) и Altos Bartenders Bartender Award (колумбиски сопственик и основач на Alquímico, Жан Трин).

Еве ја листата на најдобрите 50 барови во светот:

50. Bulgari Bar, Dubai, UAE

49. Lucy’s Flower Shop, Stockholm, Sweden

48. Bar Benfiddich, Tokyo

47. Employees Only, New York, USA

46. L’antiquario, Naples, Italy

45. Galaxy Bar, Dubai, UAE

44. Carnaval, Lima, Peru

43. HIMKOK, Oslo, Norway

42. CoChinChina, Buenos Aires

41. Cantina OK!, Sydney, Australia

40. Red Frog, Lisbon, Portugal

39. Locale Firenze, Florence

38. Zuma, Dubai, UAE

37. A Bar With Shapes for A Name, London

36. Dante, New York, USA

35. 1930, Milan, Italy

34. Overstory, New York, USA

33. Manhattan, Singapore

32. Baltra Bar, Mexico City

31. Line, Athens, Greece

30. Swift, London

29. Maybe Sammy, Sydney, Australia

28. Argo, Hong Kong

27. Tres Monos, Buenos Aires, Argentina

26. Sidecar, New Delhi, India

25. Kumiko, Chicago, USA

24. Tropic City, Bangkok, Thailand

23. Satan’s Whiskers, London

22. Attaboy, New York, USA

21. Cafe La Trova, Florida, USA

20. Baba Au Rum, Athens, Greece

19. The Clumsies, Athens, Greece

18. Floreria Atlantico, Buenos Aires, Argentina

17. Coa, Hong Kong

16. Drink Kong, Rome, Italy

15. Salmon Guru, Madrid, Spain

14. BKK Social Club, Bangkok, Thailand

13. Hanky Panky, Mexico City

12. Jigger & Pony, Singapore

11. Handshake Speakeasy, Mexico City

10. Alquímico, Cartagena, Colombia

9. Katana Kitten, New York, USA

8. The Connaught Bar, London

7. Two Schmucks, Barcelona, Spain

6. Double Chicken Please, New York, USA

5. Little Red Door, Paris, France

4. Licorería Limantour, Mexico

3. Sips, Barcelona, Spain

2. Tayēr + Elementary, London

1. Paradiso, Barcelona, Spain