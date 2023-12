Пакистан користи вештачки дожд за да го намали загадувањето во Лахоре

Во Лахоре, Пакистан, се користеше вештачки дожд во обид да се намали нивото на загадување.

Главниот град на источната провинција Пенџаб, во близина на индиската граница, има еден од најлошите квалитети на воздухот во светот и стана екстремно загаден поради растечката популација од повеќе од 13 милиони луѓе.

До почетокот на декември, квалитетот на воздухот во градот толку многу се влоши што училиштата, пазарите и парковите беа затворени четири дена. До минатиот викенд, градскиот индекс за квалитет на воздухот (AQI) достигна нивоа што се сметаат за исклучително опасни по здравјето.

Со цел да ги намали, во саботата владата на Пенџаб го искористи т.н сеење облаци за да се создаде дожд на 10 локации во градот со помош на мал авион Цесна.

За да се формираат облаци, мора да има доволно влага што е веќе присутна во облаците во долните слоеви на атмосферата. Во лето, обичната кујнска сол измешана со вода се прска врз облаците од авионите. По неколку часа, маглата се интегрира со облаците и произведува дожд. Во зима, облаците се сеат со помош на снегулки од сребрен јодид, кои може да се испукаат од возила или авиони.

Практиката, позната и како „blueskying“, се користи за поттикнување врнежи во неколку земји на Блискиот Исток, како и во Кина и Индија.

First-ever artificial rain experiment. Exclusive Footage of see how they fired cloud seeding bullets for #ArtificialRain earlier today collaboration with the UAE.#ExpressNews #breakingnews #artificialrain #Lahore #Rain #News #Pakistan pic.twitter.com/LbE8nLUeGN

