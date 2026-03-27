Пациент се обидел да прегази со возило вработена на Трансфузија

27/03/2026 14:38
Фото: Б. Грданоски

Вработена на Институтот за трансфузиона медицина пријавила во полиција дека пациент се обидел два пати да ја прегази со возило во дворот на Клиничкиот центар. 

– На 26.03.2026 во 15:30 часот во СВР Скопје, Ф.Р.(45) од Скопје пријави дека во Комплексот клиники „Мајка Тереза“, кај Институтот за трансфузиона медицина, каде е вработена, А.И., кој се лекувал во установата, во два наврати се обидел да ја прегази со неговото возило, инфомрираа од полицијата за овој случај. 

