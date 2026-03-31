Овој европски град е прогласен за најдобра дестинација за соло патници

Ако планирате соло патување и се прашувате која дестинација би можеле да ја посетите, Quotezone создаде листа на најдобрите градови во Европа за оние кои патуваат самостојно. Мадрид го освои првото место.

За многумина, соло патувањето е ослободувачко искуство, но за оние кои за прв пат го прават тоа, може да биде и застрашувачко.

За да го олесни целиот процес на избор на дестинација, една од водечките британски веб-страници за споредба на осигурувања за Quotezone спроведе анализа и создаде листа на најдобрите дестинации за соло патници.

За да го направат ова, тие го анализираа јавниот превоз, бројот на понудени хотели и тури, брзината и безбедноста на интернетот, а најпопуларните европски дестинации беа рангирани врз основа на вкупниот индекс за соло патување.

Прв на листата е шпанскиот главен град, Мадрид, место со неверојатни ресторани, одлични музеи и прифатлив превоз, солидна брзина на интернет и пристојно ниво на безбедност.

Прага е веднаш зад него на второто место, а Лисабон, Париз и Рејкјавик ги заокружуваат првите пет.

Листата на 10 најдобри дестинации за самостојно патување во Европа се состои од:

Мадрид, Шпанија

Прага, Чешка

Лисабон, Португалија

Париз, Франција

Рејкјавик, Исланд

Будимпешта, Унгарија

Атина, Грција

Виена, Австрија

Фиренца, Италија

Осло, Норвешка

Претходно, списанието TimeOut создаде слична листа врз основа на мислењата на водичите, но за жени кои патуваат сами. Рејкјавик беше на првото место на нивната листа, а Стокхолм, Виена и Лисабон беа исто така на врвот на листата.