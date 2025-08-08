Оваа плажа е синиот бисер на Јадранското Море, се споредува со Карибите

За плажата Сакарун често се пишува во странските медиуми.

Островот Дуги оток е последен во архипелагот Задар, а плажата Сакарун што се наоѓа на овој остров се нарекува Јадрански Кариби. Ако не сте одлучиле каде да одите на одмор, посетата на овој остров е вистинскиот избор. Градови во близина на плажата се Солине, Божава и Вели Рат.

До Сакарун може да се стигне со ферибот од Задар. Патниците што пристигнуваат без автомобил обично се истоваруваат во Божава, од каде што туристички воз или автобус ги носи до плажата. Оние што пристигнуваат со автомобил со ферибот до Брбиње мора да возат околу 15 километри до плажата. Поради белиот песок и тиркизното море, често се нарекува „Јадрански Кариби“. Долг е околу 800 метри.

Прекрасниот пејзаж и блиската борова шума најмногу привлекуваат млади парови, семејства со деца и постари лица. Покрај тоа, морето тука е многу плитко, односно на 250 метри од брегот, дното е длабоко три и пол метри.

Навечер, кога баровите оживуваат, местото се претвора во мека за млади луѓе, кои организираат забави на плажа. Исто така, има и ред чадори од трска кои совршено се вклопуваат во околината.

Синиот бисер на Јадранот

За плажата Сакарун често се пишува во странските медиуми, нарекувајќи ја „синиот бисер на Јадранот“. Позната е по различните нијанси на морето, што ја прави егзотична дестинација.

Морското дно е богато со ливади од морска трева Посидонија, медитерански ендем, и бројни други видови кои се предложени за Европската мрежа на живеалишта НАТУРА 2000. Биодиверзитетот е една од причините зошто Сакарун е заштитен во северозападниот дел на Дуги Оток во категоријата значаен пејзаж.