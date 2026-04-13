Оваа билка ја зајакнува меморијата, ја намалува анксиозноста и штити од Алцхајмерова болест

Рузмаринот, миризлива медитеранска билка што ја користиме секој ден во кујната, сè повеќе се споменува како сојузник за здравјето на мозокот. Новите истражувања сугерираат дека би можел да ја подобри меморијата, да ја намали анксиозноста, па дури и да игра заштитна улога во развојот на Алцхајмеровата болест.

Иако најчесто го поврзуваме со печени компири или месо, рузмаринот има долга историја на употреба во традиционалната медицина. Денес, науката го потврдува она што се сомневаше со векови – оваа билка има многу поширок ефект отколку само подобрување на вкусот на храната.

Од антиката до лабораторијата

Врската помеѓу рузмаринот и меморијата не е нова идеја. Уште во античка Грција и Рим, студентите го користеле за да ја подобрат концентрацијата и полесно да запомнат материјал. Современите истражувања сугерираат дека има вистина во тоа: во една студија, испитаниците изложени на мирисот на рузмарин имале подобри резултати во задачите за меморија од оние во неутрална средина.

Како делува на мозокот? Прво на сите, ја стимулира циркулацијата, вклучително и онаа во мозокот, што го подобрува снабдувањето со кислород и хранливи материи. Исто така, има смирувачки ефект – некои студии покажуваат дека неговиот мирис може да ја намали анксиозноста и да го подобри сонот, што индиректно влијае на подобра концентрација и меморија.

Соединенијата што ги содржи, исто така, играат важна улога. Едно од нив, 1,8-цинеол, го спречува разградувањето на ацетилхолинот, невротрансмитер неопходен за учење и меморија. Со одржување на своите нивоа, рузмаринот може да помогне во одржувањето на когнитивната функција, особено како што стареете.

Нови откритија

Рузмаринот е богат со антиоксиданси кои ги штитат мозочните клетки од оксидативен стрес, една од главните причини за когнитивен пад. Особено е важна карнозинската киселина, моќно соединение со антиинфламаторни својства.

Во 2025 година, научниците развија постабилна верзија од неа наречена diAcCA. Во претклиничките студии, соединението ја подобри меморијата, го зголеми бројот на синапси – врските помеѓу мозочните клетки – и ги намали нивоата на протеини поврзани со Алцхајмеровата болест, како што се амилоид бета и тау протеините.

Интересно е што diAcCA се активира само во воспалените области на мозокот, што би можело да ги намали несаканите ефекти. Студиите врз животни досега не покажаа токсичност, а резултатите создаваат надеж дека би можеле да следат клинички испитувања кај луѓето.

Поширока употреба

Придобивките од рузмарин не запираат само на мозокот. Традиционално се користи за ублажување на дигестивните проблеми, надуеноста и воспалението. Соединенија како розмаринска киселина и урсолна киселина се познати по нивните антиинфламаторни ефекти низ целото тело.

Може да биде корисен и за кожата – истражувањата сугерираат дека помага при акни и егзема, додека карнозинската киселина може да има ефекти против стареење со заштита на кожата од оштетување од сонце. Маслото од рузмарин, исто така, има антимикробни својства и покажува потенцијал во конзервирањето храна и фармацевтските апликации.

Мерки на претпазливост

За повеќето луѓе, рузмаринот е безбеден кога се користи во храна, чаеви или ароматерапија. Сепак, концентрираните екстракти и поголемите количини може да бидат ризични. Прекумерната консумација може да предизвика повраќање и, во ретки случаи, напади, особено кај луѓе со епилепсија.

Исто така, може да стимулира контракции на матката, па затоа не се препорачуваат повисоки дози за бремени жени. Исто така, може да реагира со одредени лекови, како што се разредувачи на крв, па затоа е добра идеја да се консултирате со вашиот лекар пред да земате додатоци во исхраната.

Се испоставува дека рузмаринот е многу повеќе од само зачин. Со своите корени во традицијата и растечка основа во науката, тој би можел да игра важна улога во идните терапии за Алцхајмерова болест и други хронични состојби.

Во меѓувреме, неговото додавање во вашата дневна рутина – без разлика дали преку оброк, чаша чај или неговиот мирис – е едноставен потег што би можел да донесе големи придобивки.