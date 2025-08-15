Ова е најлошиот појадок на светот: Избегнувајте го пред 10 часот наутро, „шеќерната стапица“ ги уништува цревата

Ако сакате да го поддржите здравјето на вашите црева, она што го јадете наутро е поважно отколку што мислите.

Експертите предупредуваат дека некои популарни јадења за појадок се всушност полни со скриени шеќери кои можат да предизвикаат хаос во варењето, да го зголемат шеќерот во крвта и да ве остават да се чувствувате уморни. Подолу, истакнуваме една лукава „стапица за шеќер“ што треба да ја избегнувате пред 10 часот наутро за да ги одржите цревните и енергетските баланси.

Житарки со вештачки засладувачи

Вештачките засладувачи, често додадени за подобрување на вкусот без калории, можат да ја нарушат рамнотежата на цревната микрофлора, што потенцијално доведува до неповолен состав на микробиомот. Покрај тоа, истражувањата сугерираат дека консумирањето вештачки засладувачи може да се меша во природната регулација на апетитот, што може да доведе до зголемен внес на калории и со тоа до зголемување на телесната тежина.

„Житарките не само што често имаат малку растителни влакна, многу шеќер и малку хранливи материи, туку често содржат шеќер, вештачки засладувачи и шеќерни алкохоли како еритритол, кои можат да му наштетат на здравјето на цревата. Шеќерните алкохоли влеваат вода во дигестивниот систем, што може да предизвика несакани симптоми како надуеност, течна столица, гасови и грчеви во стомакот. Тие исто така можат да го променат односот на добри и лоши бактерии во микробиомот“, вели нутриционистката Аби Грим.

Грим додава дека, заедно со недостатокот на протеини, овие избори на храна можат да придонесат за неконтролирани скокови во нивото на шеќер во крвта. Високиот шеќер во крвта често води до зголемена желба за шеќер, што на крајот може да доведе до зголемување на телесната тежина. Премногу шеќер во исхраната може да го поттикне растот на штетни бактерии во цревата, влијаејќи на комуникацијата со телото и регулирањето на телесната тежина.

Ако сакате да го поддржите здравјето на цревата и стабилните нивоа на енергија, најдобро е да избегнувате вештачки засладени житарки наутро. Започнете го денот со појадок со висока содржина на протеини, кој е пријателски за цревата, како грчки јогурт со семе од чиа и бобинки, кајгана или смути направено со протеински прав без шеќер, лиснат зеленчук и здрави масти како авокадо или јаткасти плодови.

Овие избори го поддржуваат варењето на храната, го одржуваат шеќерот во крвта стабилен и ви помагаат да се чувствувате сити подолго време.