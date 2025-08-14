Откриено што ѝ понудил Трамп на Украина во замена за примирје

Американскиот претседател Доналд Трамп им кажа на европските лидери и на украинскиот претседател во средата дека САД се подготвени да обезбедат безбедносни гаранции за Украина под одредени услови, рекоа три лица запознаени со разговорот, според „Политико“.

Тој ги даде забелешките на виртуелен состанок организиран од Германија во средата за координирање на американските и европските позиции пред самитот на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска во петок.

Трите лица – европски дипломат, британски функционер и лице информирано за разговорите – сите рекоа дека САД се подготвени да играат некаква улога во помагањето на Киев да ја одврати идната руска агресија доколку се постигне прекин на огнот.

Лицето запознаено со разговорот рече дека Трамп нагласи дека ќе преземе таква обврска само ако тоа не е дел од НАТО.

Отвореноста на Трамп кон безбедносните гаранции – клучно барање и од Украина и од Европа – помага да се објасни претпазливиот оптимизам изразен од европските претставници по разговорите и пред самитот во петок, објави „Политико“.

Но, еден од изворите изјави за „Политико“ дека Трамп не прецизирал што мисли под безбедносни гаранции и дека само разговарал за поширокиот концепт. Трамп признава дека безбедносните гаранции на САД мора да бидат дел од конечниот договор и гледа дека САД играат улога во тоа, нагласи британскиот функционер.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар за отвореноста на Трамп за улогата на САД во обезбедувањето безбедносни гаранции. Какви и да се гаранциите, Трамп јасно стави до знаење дека САД нема да продолжат директно да снабдуваат оружје или трупи на Украина, иако ќе продаваат оружје на Европа за употреба од страна на Киев.

Исто така, веројатно ќе биде ограничено и би можело да ги разочара украинските поддржувачи кои сакаат посилни гаранции на САД за да ја одвратат Русија од повторна инвазија на Украина по завршувањето на борбите.

Трамп се спротивставуваше на воената помош за Украина во поголемиот дел од своето претседателствување, забележува „Политико“. Но, иако САД не испраќаат директно оружје, неодамна ѝ дозволија на Европа да купува американско оружје за да го испрати во Украина, потег за кој неговата администрација тврди дека го зголемил притисокот врз Москва и го убедил Путин да седне на преговарачката маса.