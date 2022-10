Откриени токсични материи во водечките брендови на спортска облека

Си-Ен-Ен објави студија која открила високи нивоа на токсични хемикалии во спортската облека и долната облека од популарните брендови. Станува збор за БПА, бисфенол А – супстанца што се користи во производството на некои видови пластика. Негово поголемо присуство може да биде штетно за здравјето: да доведе до развој на астма, кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, рак, дебелина и еректилна дисфункција.

Спортската облека и долната облека беа тестирани шест месеци: градници од Athleta, PINK (Victoria’s Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, Fila, спортски врвови од The ​​North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance и Рибок. Како што се испостави, нивото на БПА во нив ја надмина безбедната норма за 22 пати. Ова се однесува на облеката на база на полиестер што содржи спандекс.

Американскиот центар за здравје на животната средина, кој го спроведе тестирањето, им даде на производителите на спортски производи 60 дена да ги поправат прекршувањата. Доколку тоа не се направи, центарот ќе ги тужи. Претставниците на брендот се уште не ја коментирале веста.

БПА моментално се наоѓа во широк спектар на производи, од шишиња за бебиња до лименки. Супстанцијата може да влезе во човечкото тело не само преку храна или вода од пластични садови и шишиња, туку и едноставно преку контакт со кожата.

„Истражувањата покажуваат дека БПА може да се апсорбира преку кожата и да влезе во крвотокот за само неколку секунди“, се вели во студијата.

„ Луѓето носат спортски градници и маици со часови, се потат во нив, па затоа високата БПА предизвикува голема загриженост. За оние кои носат спортска облека, истражувачите препорачуваат ограничување на времето кога таа е во интеракција со кожата, како на пример менување веднаш по вежбањето“.