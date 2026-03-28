Oсомничениот убиец во Охрид пред седум години му се заканувал и на екс-премиерот Заев
Осомничениот за убиството во Охрид, Ж. Гроздановски е истиот тој кој во 2019 година беше уапсен за закани кон тогашниот премиер Зоран Заев, дознава „Фокус“.
Тој се води како лидер на организацијата „Христијанско братство“, а пред речиси седум години преку видео снимка со заканувачка содржина објавена на социјалните мрежи му се заканувал на Заев и на другите членови на владата предводена од СДСМ.
